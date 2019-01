Huszonötezer eurót kapnak a pozsonyi kóbor macskák – erről döntöttek szavazással maguk a lakosok. Az önkormányzati költségvetésből ötvenezer euró állt a lakosok rendelkezésére, az úgynevezett polgári költségvetésben. Ennek az összegnek a felhasználásáról november folyamán szavazhattak Pozsony polgárai. A 2019-es év Ötletbörzéjébe, a korlátolt pénzügyi keret miatt, mindössze hat projekt került be. Arról, hogy végül melyik projekteket valósítják meg, a szavazatok aránya döntött. Ezek szerint a legtöbb pozsonyi lakos a kóbor macskák okozta problémát szeretné megoldani, ezért erre az önkormányzat 25 154 eurót különített el. A maradék összegből egy ivókutat telepítenek, illetve fákat ültetnek ki Ligetfaluban, de az esővíz hasznosítására is jut a keretből. Az ivókútra 1538 euró jut, 5809 euró értékben ültetik be fákkal a ligetfalui lakótelepet, és 6977 euróért az esővíz hasznosításáról szóló projektet valósítják meg.

A kultúra és a sport területén a Kis Színpad és a város közös kulturális és oktatási projektjét több mint ezer euróval támogatja a város, a közlekedési feltételek javítására több mint kilencezer eurót fordítanak a „Korlátok nélkül az egészségért” projekt keretén belül.