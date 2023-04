Homályos a háttere a bajcsi cserbenhagyásos gázolásnak

A rendőrség még szombat este közölte, április 1-én nem sokkal reggel hét óra után, a Bajcshoz tartozó Haraszt-pusztánál (Chrasť) egy sérült, 36 éves női kerékpárost találtak. Valószínűleg egy furgon sodorta el, amelynek sofőrje nem nyújtott segítséget, majd elhajtott a baleset helyszínéről.

Több mint cserben hagyás?

Vasárnapra aztán még döbbenetesebbé vált az eset. Az áldozat a Csárda Túra szervezőcsapatának tagja, amelynek az egyik vezetője, Bujna Zoltán az esemény Facebook-oldalán további információkat osztott meg a gázolásról:

„Jó hír, hogy a feje és a gerince rendben van. Rossz hír, hogy kezén, lábán, csípőjén törések vannak, megsérült a tüdeje és a veséje. Ha a gázoló megállt volna és segítséget nyújt, akkor a bajok felénél tartanánk”

– írta. Tudomása szerint a sofőr azonban nemcsak nem nyújtott azonnali segítséget, de az áldozatot – akire csak a reggeli órákban találtak rá – talán még távolabb is húzhatta az úttól, bele egyenesen az árokba. Akár az is megtörténhetett, hogy az egész éjszakát a földön fekve töltötte, így a kihűlés veszélye is fenyegette.

Az áldozatot az érsekújvári kórházban mesterséges altatásban tartják. Úgy tudni, rövidesen felébresztik a mesterséges kómából, amely mindenképpen egy kritikus pont lesz.

A 36 éves nő az érsekújvári kerékpáros élet ismert személyisége, de Komárom környékén is sokan tudják, ki ő. Bujna Zoltán szerint az egyik orvos úgy fogalmazott, egy átlagos ember biztosan meghalt volna:

„Ő azonban nem átlagos, hanem egy vasnő. Nagyon régóta évi 25 ezer kilométert tekert.”

Gyakran megesett, hogy az aktuális évszakhoz képest alulöltözve teljesítette az edzőköreit, s emiatt is viselhette el a szabadban töltött órákat, miután elütötte a furgon.

Nagy kérdés, hogy miért hagyhatta magára a vétkes sofőr a kerékpárost. Bujna Zoltán elképzelhetően tartja, hogy tudatmódosító szer hatása alatt állt, vagy esetleg valami olyasmit szállított a furgon rakterében, ami miatt nem szeretett volna lebukni.

A lakosság segítségét kérik

A baleset helyszínén több nyom maradt, köztük egy visszapillantó tükör, amely valószínűleg egy fehér színű Citroënhez vagy Peugeot Boxerhez tartozott. A rendőrség közölte, a lakosság segítségét kéri a gyanúsított felkutatásában, aki valószínűleg a péntek éjjeli órákban mozoghatott az II/509-es út Bajcs és Perbete közti szakaszán. A bejelentéseket a 158-as telefonszámon, esetleg a legközelebbi rendőrőrsön vagy a rendőrség Nyitra megyei Facebook-oldalán tehetik meg.

A rendőrség szóvivője, Viktória Borloková kérdéseinkre szűkszavúan csak annyit közölt, az esetet a komáromi rendőrök vizsgálják ki, illetve nem tudnak arról, hogy a vétkes sofőr az árokba húzta volna a sérült nőt.

Rekonstruálják az utat

Bujna Zoltán és társai hétfő délelőtt átnézték a nő által használt kerékpáros Strava-alkalmazás adatait.

„Végiglapoztuk az elmúlt egy évét, hogy merre járt, milyen átlagsebességgel, milyen irányból. Ennek az volt a lényege, hogy összeállítsuk azoknak a falvaknak a listáját, amit egy átlagos edzőkör során érinteni szokott – közte a most érintett útszakasszal. A települések listáját így – Érsekújvárt is beleszámítva – leszűkítettük hétre-nyolcra. A rendőrség olyan helyeken vizsgálja a térfigyelő kamerák felvételeit, ahol nagy valószínűséggel elhaladt”

– fejtette ki. Meghatározták az átlagtempóját is, s próbálják pontosítani azt az idősávot is, amikor a baleset történhetett. A rendőrség így könnyebben meg fogja tudni határozni, hogy a környék településein kihelyezett térfigyelő kamerák felvételeit pontosan mettől meddig kéne átnézniük.

Bujna Zoltán azt is megemlítette, hogy az eset sajnos jól mutatja, Érsekújvár környékén nagy hiány van kerékpáros utakból. Komáromban más a helyzet, ahol már kellően kiépült a hálózat, szinte minden égtáj felé elindulhatnak a bringások úgy, hogy nem kell gépjárművek közé keveredniük.