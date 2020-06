Holnap nyit a nagymegyeri termálfürdő

Križan Tibor a fürdő igazgatója lapunknak elmondta, hogy az országban másodikként nyit ki újra a nagymegyeri strand.

„Folyamatosan készültünk az újranyitásra. A kényszerszünet alatt elvégeztünk néhány szükséges javítást. Egyelőre hét medencét használhatnak a vendégek, a maradék öt medence vízminőségi eredménye a jövő hét közepén érkezhet meg” - nyilatkozta a Križan Tibor.

Az épület bejáratánál már elhelyezték a 2 méteres távolság betartására figyelmeztető feliratokat, és kézfertőtlenítő állványokat is beszereztek, az érkező vendégek lázát is megmérik. Az igazgató közölte, arra ösztönöznék a látogatókat, hogy az e-shopon keresztül váltsanak jegyet a fürdőbe, így olcsóbb a belépő, és sorakozniuk sem kell.

„A többi vásárló esetében is előnyben részesítjük a kártyás fizetést” - folytatta Križan Tibor. Tavaly tíz százalékkal emelkedett a fürdő látogatottsága, a legforróbb napokon több mint nyolcezer vendég hűsítette magát a medencékben.

„Nagy népszerűségnek örvendett a három új medencénk, ma már ennyi embert egy helyen el sem tudnánk képzelni” - mutatja a csúcsidőben készült fotókat az igazgató.

Az utóbbi napokban már nagy volt a nyüzsgés a fürdő csarnokában, és a medencék körül, tájékoztatták az alkalmazottakat az új irányelvekről, letakarították, fertőtlenítették a felületeket. A pénztárosoknak az új árjegyzékkel is meg kell ismerkedniük, drágul a belépő, de új jegyekkel is bővül a kínálat, a napi belépő mellett kettő-, illetve négyórás, valamint délelőtti és délutáni időszakra is jegyet válthatnak a vendégek, és úszásbérletet is kínálnak. A helyi lakosok továbbra is kedvezményesen csobbanhatnak. Amíg nem működik az összes medence, addig 30 százalékkal olcsóbban adják a belépőt.

Az igazgató reméli, hogy a határnyitásnak köszönhetően nem kell lemondaniuk a csehországi turistákról sem, akik között nagyon népszerű a nagymegyeri strand. „Van olyan család, amelyiknek már a negyedik generációja visszajáró vendég. Tavaly az üdülési utalványok hatását is érezték a szállásadók, ez a hazai turisták számában mutatkozott meg” - folytatta Križan Tibor. Az igazgató nem titkolta, nehéz anyagi helyzetben van a fürdő, de leszögezte, hogy a látogatók ebből semmit nem éreznek meg.

A városi vállalatként működő strand áprilisban 200 ezer euró kölcsönt kért a várostól, egyelőre azonban nem írták alá az erről szóló szerződést. Lehetséges banki segítség is felmerült, de nem értettek egyet a hitelfeltétellel, mely szerint le kellene mondani a város elővásárlási jogáról.

A fürdő területén működő vendéglők, és szolgáltatók nagy része viszont előre kifizette a nyári bérleti díjat, ez nagy segítséget jelentett. Križan Tibor megjegyezte, hogy a nyári idénytől függ a fürdők helyzete, ebből a szempontból egy esetleges őszi járványhullám átrajzolhatja Szlovákia fürdőinek térképét.