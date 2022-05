Holnap nyit a komáromi fürdő nyári strandja

A komáromi lakosok tavaly kaphattak először kedvezményes árú belépőt a termálfürdőbe, ez idén is így lesz. Kollár Gábor, a Comorra Servis igazgatója lapunknak elmondta, emellett továbbra is úgy látják, a helyszín adottságai miatt az jelenti a fő fejlesztési lehetőséget, ha a fürdőt minél inkább családbarátibbá teszik.

„A régióban mi vagyunk a legolcsóbbak”

– hangsúlyozza. A nem komáromi lakosoknak csaknem ötödével, míg a helyiek számára nem egész tizedével kellett emelniük a belépőjegyek árán. „Sajnos valahogy nekünk is emelnünk kellett, mivel nagyon megdrágultak az energiaárak. Nekünk ráadásul idén jár le a villanyáramra vonatkozó közbeszerzés. Az eddigi adott árhoz képest júliustól valószínűleg 300%-os, extrém emelkedés lesz. Az infláció is eléggé megugrott idén” – sorolja a nehézségeket okozó tényezőket, hozzáfűzve, hogy az állami rendelkezések miatt a bérköltségeik is megugrottak.

Frissített szolgáltatások

A fürdő 9.30 és 20.30 tart nyitva a hét minden napján. Az elmúlt hónapokban teljesen rendbe tették a csúszdákat, így ezeket most már megkötések nélkül, valamint természetesen ingyen használhatóak. Ami a gyerekvilágot illeti, újdonságnak számít a nagyobb méretű, felfújható trambulin – illetve kijavították a játékelemek esetleges kisebb hibáit is.

További lényeges fejlemény, hogy jelentősen bővült az étel- és italkínálat: külön standokon kürtőskalács, lepények, mojitó és fagylalt lesz kapható. Emellett pedig nyitva lesz mindhárom büfé, különböző kínálattal.

Hétvégente valószínűleg további szórakozásra számíthatnak majd a vendégek. A zumba-partik mellett például valószínűleg lesznek koncertek is, amelyek alkalmával hosszabbítanak a nyitvatartáson.

Küszöbön az átalakítás?

Az átlagban naponta 1000-1200 vendéget kiszolgáló komáromi strand kicsi, 2,5 hektáros területen helyezkedik el, emiatt nem igazán lehet bővíteni. A régóta meglevő épületegyüttest azonban már egy ideje szeretné felújítani a város.

„Ez most elérhető közelségbe került, ugyanis jelen pillanatban az utolsó simításokat végezzük a projektdokumentáción”

– mondja Kollár Gábor. Hozzáteszi: a remények szerint jövő évben elkezdődhet a felújítás.

Az elképzelések szerint teljeskörűen megújul majd a főépület. Más helyre kerülnek például a szaunák és a szociális helyiségek, valamint impozánssá teszik a bejáratot is. Többek között egy teljesen új, télen is használható 25 méteres úszó-, ill. gyerekmedencét is megépítenek majd.