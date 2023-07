Hivatalosan is megalakultak, hogy fenntarthassák a hagyományokat

Ahogy arról nagyjából két héttel ezelőtt már beszámoltunk, valószínűleg még most is sok garázsban vagy pajtában bukkanhatnánk olyan motorkerékpárokra vagy személyautókra, melyeket a háborús évek derekán, évtizedekkel ezelőtt gyártottak, és csodálatra való módon még napjainkban is működőképesek. Valójában a nagyráskai veterántalálkozó is egy afféle "pajtaleletből" indult, ugyanis a napjainkban már több száz érdeklődőt és száznál is több kiállítót magához vonzó rendezvény is néhány olyan helyi motoros kezdeményezése volt, akik kedvtelésből nekivágtak a garázsban porosodó régi motorkerékpárok felújításának.

„A mi veterántalálkozónk lényegében onnan indult, hogy az egyik szenvedélyes falubeli gyűjtő, Kročko János autó- és motorgyűjteménye megpróbált összetoborozni egy olyan baráti társaságot, akik szintén ennek a hobbinak hódolnak. Jani bácsi gyűjteménye olyannyira kinőtte magát, hogy már nem tudta hol tárolni a gépeket, ezért a faluban működő mezőgazdasági udvarban 2016-ban egy veteránmúzeumot nyitott. Míg a múzeum nagyjából 7 éve működik, az első baráti veterántalálkozóra három évvel korábban, valamikor 2013 júliusában kerítettünk sort. Valójában egy olyan rendezvényről van szó, mely évről évre nagyobb sikernek örvend, s egy nyílt nap keretében nemcsak az udvarban található mezőgazdasági gépeket, hanem az oda érkező veterán motorkerékpárokat és autókat is bemutatjuk” – közölte lapunkkal korábban Magyar István, a veterántalálkozó egyik főszervezője.

Az immár kilencedik alkalommal (tizedik éve, de a világjárvány miatt egy évet kihagytak - a szerk. megj.) megrendezett találkozón nagyjából egy tucatnyi kiállítóval voltak többen, mint múlt éven. Magyar szerint ez jó hír, hiszen az érdeklődők száma évről évre több, ugyanakkor úgy érzik, hogy a folyamatos növekedés miatt már a szervezés struktúráján is változtatniuk kellett. „Mivel a találkozó iránt évről évre nagyobb az érdeklődés, nem titok, hogy a költségeink is egyre magasabbak. Eddig igyekeztünk többé-kevésbé saját zsebből finanszírozni, de ha meg akarjuk tartani az eddig képviselt színvonalat és a résztvevők számát, muszáj más lehetőségeket is megmozgatnunk. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy hivatalosan is megalapítjuk a Nagyráskai Veterán Clubot, melyet ugyanezen a néven működtetünk az újonnan regisztrált polgári társulásunk segítségével. Így remélhetőleg a nagyobb volumenű támogatókat, szponzorokat is meg tudjuk majd szólítani, s ugyancsak élhetünk a különféle pályázatok és egyéb felhívások adta lehetőségekkel is” – közölte lapunkkal Magyar István.

Az évente egyszer, rendszerint július első hétvégéjén sorra kerülő veterántalálkozón eddig bárki ingyenesen részt vehetett. A veterán autók és motorkerékpárok tulajdonosai egy egyszerű regisztráció után bekapcsolódhattak az ünnepélyes felvonulásba, a helyi gazdasági szövetkezet udvarán szervezett bemutatón pedig szívüknek legkedvesebb darabjaikat is bérmentesen kiállíthatták. Magyar elmondása szerint ez ezentúl sem lesz másképp, szeretnék, hogy a környéken szervezendő, nagyobb volumenű találkozókkal ellentétben náluk ne kelljen fizetni részvételi díjat. „A klubnak egyelőre hét hivatalos tagja van, ők elsősorban a szervezésben vesznek rész, de bárki beszállhat, aki szeretné segíteni a jövőbeli rendezvényeinket. Igazából mi azoknak az embereknek az érdeklődését várjuk, akik fel szeretnék eleveníteni a régi szép idők emlékeit. Nálunk nem csak a csillogó-villogó gépek, hanem az ütött-kopott, természetesen működőképes gépek is megállják a helyüket. Míg a nagyobb, mondhatni elit rendezvényeken viszonylag magas belépőt kell fizetni és egyéb kritériumoknak is meg kell felelni, mi inkább azoknak a gépjármű tulajdonosoknak a jelentkezését várjuk, akik pusztán kedvtelésből, aprópénzből megvásárolt motorjaikat szépítgetik szabadidejükben a fészerben, de azokét is, akiknek odahaza akad egy a pajtában és meg szeretnék mutatni a többieknek. Persze a profibb restaurátorok is jöhetnek, mindenkit szívesen látunk” – zárta Magyar István.