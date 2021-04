Hétfőtől a kassai sétányon is elindul az élet

A napokban a Fő utcai üzletek legalább fele még zárva volt, hétfőtől azonban radikálisan megváltozik a helyzet. Az enyhítéseknek köszönhetően legalább háromtucatnyi üzlet nyithat ki a vásárlók örömére, de a közeli bevásárlóközpontokban, köztük az Auparkban és a város dél-nyugati részén található Optimában is beindul az élet. Azt, hogy az eddig érvényben lévő, szigorú korlátozások miatt pontosan hány Fő utcai vállalkozónak kellett ideiglenesen bezárni az üzletet vagy hányan csődöltek be a bevételkiesés miatt, a város önkormányzata sajnos nem pontosította. Viszont a sétány alapos bejárásakor azt tapasztaltuk, hogy legalább 40 üzlethelyiség volt zárva. Ezek közül mintegy 10-et és a közeli Alžbetina utcán további 8-at eladásra vagy bérbeadásra kínálnak. Utóbbiból azt a következtetést lehet levonni, hogy az ezekben korábban működő vállalkozásokat valószínűleg végleg felszámolták.

Derűs jövő

Mivel hétfőtől szó szerint újraindul a boltokban az élet, az általunk megkérdezett vállalkozók és üzletvezetők nagy vásárlói kedvre, sok vásárlóra számítanak. „Az elmúlt időszak nem volt könnyű. Két üzletem van, egy Pozsonyban és egy Kassán, de a korlátozások miatt sajnos mindkettőt be kellett zárni. Az állami támogatásoknak és a bevásárlóközpontok által nyújtott pénzbeli hozzájárulásoknak köszönhetően szerencsére egy alkalmazottat sem kellett elbocsátanom. Ez persze annak is köszönhető, hogy a termékeinket az online e-shopjainkon keresztül is árusítjuk. A szigorítások óta nagyjából 60 százalékkal csökkent az üzletek átlagbevétele, az online eladásból származó bevétel pedig mintegy 30 százalékkal nőtt, de még így is nagy kedvezményeket és egyéb ajánlatokat kellett bevezetnünk, hogy biztosítsuk a működésünket. A boltok csak hétfőn nyitnak, de már az elmúlt napokban észrevettük, hogy egyre nagyobb a pezsgés. A boltosok már dolgoznak az újranyitáson, a parkolókban egyre több az autó, és már az ismerőseim közül is nagyon sokan jelezték, hogy jövő héten biztosan elmennek egy nagyobb bevásárlásra. Mi mindent megteszünk a biztonságos vásárlás érdekében, persze nagyon sok múlik az emberek viselkedésétől is. Bízunk benne, hogy minden jól sül el és lassan újra beindul a piac. Már nemcsak mi hiányoljuk a vásárlókat, de ők is hiányolják a boltokat. Én azt hiszem, hogy ez teljesen érthetőˮ – mondta lapunknak Horváth Zsuzsanna, a kassai és pozsonyi Freddy farmerüzlet tulajdonosa.

Nagy változás

A boltokban és a szolgáltatásokat kínáló helyiségekben egy vásárlóra 15 négyzetméternyi szabad területtel kell számolni, de a belépéshez a negatív teszteredményt is fel kell mutatni. Ezek az előírások vonatkoznak a templomokra, az állatkertekre, a botanikus kertekre és a múzeumokra is. Április 19-től újra kinyithatnak a boltok, a szolgáltatások, a hotelek, a panziók, a könyvtárak, a múzeumok és az állatkertek, és engedélyezik az istentiszteleteket és a miséket is. A könyvtárakban és az uszodákban szintén tesztet kérnek, és egyszerre legfeljebb 6 személy tartózkodhat az épületben. A kültéri csoportos sportolás szintén engedélyezett, de egyidejűleg csak 6 személynek. A hotelek és a panziók csakis éttermi szolgáltatások nélkül nyithatnak ki, egy szobában pedig csak azonos háztartásban élők tartózkodhatnak (és legfeljebb csak két felnőtt). Emellett engedélyezik a járások közti utazást természetlátogatás céljából, de ehhez is szükség lesz egy negatív teszteredményre. Az otthoni munkavégzés ajánlott, de már nem kötelező. Az éttermek viszont továbbra is csak elvitelre dolgozhatnak, és az este 8 utáni kijárási tilalom is érvényben marad.