Hétfőn kezdődnek a Honti Kulturális Napok

Hétfőn 10.45-kor és 17.00-kor veszi kezdetét az Irodalom itt és most (Ságok és Bestiák) című beszélgetés, melynek moderátora N. Tóth Anikó író. A beszélgetés résztvevői Lévai Gubis Éva prózaíró és Forgács Miklós költő, drámaíró és dramaturg lesz. A délelőtti időpontban a Szondy György Gimnázium, délután pedig a Menora Saag Centrum Artis ad otthont a programnak.

Kedden 18.00 órai kezdettel az Esszencia koncertjére kerül sor a Menora Saag Centrum Artis épületében. Az együttes a népzene, a klasszikus és a jazz világába kalauzolja el az érdeklődőket.

Szerdán ünnepélyes keretek között, 17.00 órakor Ipolyság városa átadja a városi kitüntetéseket.

Csütörtök délután 15.00 órakor koszorúzásra kerül sor az első és második világháború ipolysági áldozatai, a meghurcoltak és az 1945 után kitelepítettek emlékművénél. Az esti órákban, 19.00-tól Korpás Éva koncertjére kerül sor Szívharang címmel a Menora Saag Centrum Artis épületében.

Pénteken 12.00 órakor képzőművészeti kiállítás megnyitójára kerül sor a Menora Saag Centrum Artis közreműködésével. Üdvözlet Balassagyarmatról címmel megtekinthető lesz Farkas András, Pénzes Géza és Réti Zoltán munkássága. 13.30-tól a Fő tér szolgáltatja a helyszínt a fellépőknek, elsőként az Ipolysági Sendergő Néptáncegyüttes produkcióját tekinthetik meg az érdeklődők, majd 13.45-től hivatalosan is megnyitják a negyvenegyedik Honti Kulturális Napokat. 14.30-kor veszi kezdetét Ipolyság testvér településeinek kulturális műsora, melyben közreműködik Héhalom, Veresegyház és Vác is. 16.00-tól Ilyenek vagyunk címmel látható lesz a nemzetközi folklór találkozó csoportjainak fellépése. Az esti koncertsorozatot 18.00-kor a Kiss Zenészek nyitják, őket követi 19.30-kor az Apostol, 21.30-kor Adam Ďurica és 23.30-kor pedig Parno Graszt lép színpadra. Az éjszakai hangulatról 01.30-tól DJ Anti gondoskodik.

Szombaton a gyermekeknek szánt színházi előadások a városháza színháztermében lesznek megtekinthetők. 14.00-tól a Búzácska színjátszó csoport (FFKIKI) a Drégely című népmondát adja elő, őket pedig 15.00-kor Écsi Gyöngyi A világ kenyere című előadása követi. 17.00-tól a Teatro Komika lép színpadra a Smieško a Veľká Zlodejina című darabbal. A Fő téren 13.30-kor indulnak a programok a Honti folklórcsoportok fellépésével. 15.30-kor felvonulnak a Borrendek és sor kerül a borlovag avatásra is. 16.30-kor a Húros Banda foglalja el a színpadot az Ipolysági Sendergő Néptáncegyüttessel karöltve. 17.30-tól a Band of Streets, 19.00-tól a The Backwards – World Beatles Show, 21.00-tól az Első Emelet és 23.00-tól pedig a Kmeťo Band szórakoztatja a közönséget. Az éjszaka zenei rezidense éjféltől B. Tóth László lesz.

Vasárnap a Fő tér kísérőrendezvényei között látogatható lesz a Honti borudvar, sor kerül gólyalábas vásári attrakcióra, kézműves-foglalkozásokra, barangolható lesz a hagyományos és kézműves vásár, és városnéző kisvonat fogja szelni az utakat. Délelőtt 09.30-tól ünnepélyes szentmisére kerül sor a kálvárián szlovák nyelven, 11.00 órától pedig magyar nyelven. A Honti Kulturális Napok zárónapján, délután 17.00-tól Bogányi Gergely zongoraművész ad koncertet a Menora Saag Centrum Artisban.