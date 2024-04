Közel hat kilométeren át lógott ki a vonatból egy hároméves kisfiú

A menetrend szerinti 17.05-kor Tiszacsernyőből útnak induló vonaton nincs nagy tolongás, egy-egy kocsiban általában csak néhány utas tartózkodik. Az édesanya elmondása szerint ez az incidens során sem volt másképp, a kocsiban rajtuk kívül csak egy nő tartózkodott, aki az eset láttán sokkot kapott és olyannyira magán kívül volt, hogy még a vészféket sem tudta meghúzni.

„A nő csak sírt, sikítozott, nem tudott rajtunk segíteni. Kértem, hogy húzza meg a vészféket, de csak fel-alá rohangált. Úgy kiáltottam rá, hogy akkor legalább keressen valakit és hívjon segítséget. Átszaladt a szomszédos kocsiba és szólt két férfinek, akik közül az egyikük meghúzta a vészféket. A vonat a falu előtti mezőnél állt meg, s mire a gyereket behúztam a kocsiba, már legalább öten álltak körülöttünk. Magamból kikelve ordítottam, hogy hívjanak mentőt, attól féltem, hogy megroppant a gerince vagy netán más belső sérülése is lehet, de a gyerekek olyan sokkos állapotban voltak, hogy a nagyobbik hallani sem akart róla. Emlékszem, hogy a jegyellenőrrel is veszekedtem, ami szerintem érthető, de ő nem igazán reagált semmire, pedig a telefon ott volt a kezében. A vonat ezután begördült a nagygéresi állomásra, ott már a helyi forgalmista, a jegyellenőr és a vonatvezető is ott állt mellettünk. Ahogy azt a nagygéresi forgalmistától megtudtam, a perbenyiki forgalmista látta, ahogy a fiam a derekától lefelé az ajtón kívül lógott, de nem a vonatvezetőt, hanem a központot hívta. Úgy tudom, hogy a forgalmisták közvetlenül a vonatvezető szolgálati telefonját is el tudják érni. Ha neki hívott volna, a vonatot azonnal megállíthatták volna és elkerülhettük volna ezeket a horrorisztikus perceket” – tette hozzá Caboczká Kinga.