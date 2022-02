Hét balesetveszélyes útszakasz Nagyszombat megyében, egy a Dunaszerdahelyi járásban

A Dunaszerdahelyi járásban található az egyik leginkább balesetveszélyes út Nagyszombat megyében, egy év alatt 6 baleset is történt az adott szakaszon.

Azok az útszakaszok tartoznak a leginkább veszélyesek közé, ahol az adott kilométeren belül legkevesebb 5 közlekedési baleset történik egy évben. A közlekedés mérnökök tavalyi összesítése szerint Nagyszombat megyében 7 ilyen szakasz van, az autópályák, valamint a fő útvonalak a legveszélyesebbek, közölte Mária Linkešová a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője. A D1-es autópálya 42-es és 43-as kilométerszelvénye között, valamint a D2-es autópályán, a sekule-i töltőállomás mellett is 5 autóbaleset volt tavaly, akárcsak az R1-es gyorsforgalmi út 26-os és 27-es kilométere között.

A Dunaszerdahelyi járásban Úszor mellett, az 503-as másodrendű főút 2-es és 3-as kilométer közötti szakasza a leginkább balesetveszélyes, 6 karambolhoz riasztottak tavaly rendőröket.

Hasonló eredményt mutat az elemzés Pőstyén előtt a rendelőintézet mellett. Ennél több baleset csak Galgóc környékén történt, ahol a másodrendű főúton 9-szer akadályozta karambol a haladást. „Leggyakrabban továbbra is a sofőr figyelmetlensége, a túl gyors sebesség, a nem megfelelő vezetés, illetve az autó közötti ajánlott távolság be nem tartása miatt következnek be a balesetek” – zárta a szóvivő hozzátéve, hogy az autósok ne csak ezeken a szakaszokon vezessenek óvatosan.