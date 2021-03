Hat érsekújvári alapiskolában lesz hétvégi szűrővizsgálat

Múlt héten négy alapiskolában tesztelték az óvodai és alapiskolai alkalmazottakat, a művészeti alapiskolában dolgozókat és a szülőket. Az önkormányzati tesztelőpontokon 3 015 személy vett részt a szűrővizsgálaton és 14 lakosnak lett pozitív eredménye, ami 0,46 százalékos fertőzöttséget jelent. A tesztelés első fordulójában még 1,49 százalékos volt a fertőzöttségi arány Érsekújvárban. A március 8-tól életbe lépő szigorítások és a tavaszi szünet befejezése miatt a város vezetése úgy gondolja, aránylag nagy lesz az érdeklődés a szűrővizsgálat iránt. Az önkormányzati honlapon közzétett 0917/502 955-ös tájékoztató vonalon a városi hivatal munkatársai segítenek az előzetes regisztrációval. A telefonszám szerdán 12 órától működik és március 6-ig naponta hívható 8-tól 18 óráig. Az alapiskolákba a szombati szűrővizsgálatra a bookio rendszeren jelentkezhetnek be az érdeklődők. A Nyitra-part utcai iskolában 14-től 19 óráig, a Vár utcai és a Czuczor Gergely Alapiskolában 13-tól 19 óráig vehetnek részt szűrővizsgálaton a lakosok. A munkahivatal közelében lévő Híd utcai alapiskolában, valamint a Bethlen Gábor utcai alapiskolában és a Dévény utcai alapiskolában is 13 és 19 óra között végeznek antigén-tesztelést. Érsekújvárban továbbra is végeznek szűrővizsgálatot a kórház parkolójában lévő mobil tesztelőponton, de csak munkanapokon 8-tól 12 óráig. A Mihály bástyánál hétfőtől vasárnapig, 8 és 16 között tesztelnek. A Béke mozinál a hét minden napján végeznek szűrővizsgálatot 9-től 17.30 óráig, a Millennium sportcsarnokkal szembeni Fecske utcában hétfőtől vasárnapig 8-tól 16.30-ig várják az érdeklődőket. Valamennyi tesztelőhelyre a https://korona.gov.sk címen kérhetnek időpontot.

Előzetes regisztráció nélkül az érsekújvári és régióbeli lakosok a Zöld utcában vehetnek részt szűrővizsgálaton hétfőtől vasárnapig, 9-től 17.30 óráig.