Hasba lőtt kollégáját egy rendőr, életveszélyesen megsérült

Az új kormány programja még el sem készült, de már most nyilvánvaló, hogy a takarékoskodás nem lesz a negyedik Fico-kormány védjegye. Konkrét gazdaságpolitikai intézkedésekről eddig nem sokat hallottunk a kormányfőtől és a miniszterektől, de a megnövelt tizenharmadik nyugdíj kérdése szinte azonnal az asztalra került. Robert Fico miniszterelnök és Erik Tomáš munka-, szociális és családügyi miniszter közösen jelentették be, hogy jövő évtől a nyugdíjasok az átlagnyugdíjnak megfelelő tizenharmadik nyugdíjra lesznek jogosultak. Ez valahol várható volt, ugyanis a megnövelt tizenharmadik nyugdíj a Smer, illetve főleg a Hlas választási kampányának egyik központi eleme volt. Az ígéreteket pedig teljesíteni kell, még akkor is, ha ezt az államkassza nem bírja el.