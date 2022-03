Harminc gyerek befogadására készülnek Vágsellyén

Csecsemőtápot, pelenkát, gyerekruhát, tartós élelmiszert gyűjtenek az Ukrajnából menekülő kisgyerekes családoknak a Vág partján lévő Minibodka Polgári Társulás központjában, a bejárati kapu naponta 9-től 21 óráig nyitva áll. Harminc menekült befogadására készül a nevelőszülő, több önkéntes is jelezte, hogy mindenben segítik a munkáját.

Vágsellye | Csecsemőtápot, pelenkát, gyerekruhát, tartós élelmiszert gyűjtenek az Ukrajnából menekülő kisgyerekes családoknak a Vág partján lévő Minibodka Polgári Társulás központjában, a bejárati kapu naponta 9-től 21 óráig nyitva áll. Harminc menekült befogadására készül a nevelőszülő, több önkéntes is jelezte, hogy mindenben segítik a munkáját.

Átrendezik a termeket

Milan Daniel lelkesen fogadott bennünket keddi váratlan látogatásunkkor.

A nevelőszülő a tavaszi szünidejét töltő három kamaszkorú védencével együtt éppen az étkezőterem és a hálótermek átalakításán, újbóli berendezésén dolgozott. Milan Daniel elmondta, a Minibodka szervezet felajánlotta segítségét a szlovákiai és az ukrán jótékonysági szervezeteknek egyaránt, és jelezték nekik, hogy harminc menekült befogadására képesek a vágsellyei székházukban. Az egykori vendéglőből kialakított otthonban jelenleg tizenhét gyerekről és fiatalról gondoskodik a Minibodka Polgári Társulás alapítója. A korábban könyvtárszobaként, teázóként emlegetett nappaliban már emeletes ágyak állnak, a mennyezetig érő polcok színültig megteltek az adományokból származó játékokkal.

A kiskonyhán át egyenesen az étkezőbe vezet a vendéglátónk, ahol húsz-harminc személynek tudnak majd megteríteni, és a vendéglő egykori konyhájában ételt készíteni az adományként kapott tartós élelmiszerek felhasználásával. Megtekintjük a felső emeleten lévő szobákat is, mindegyiket úgy készítik elő, hogy több összecsukható ágyat el tudjanak helyezni, és pót-fekvőhelyekként matracokból is vethetnek újabb ágyakat.

Nővérszoba az emeleten

„Amint megérkeznek a segítségre szorulók, ez várhatóan jövő héten lesz, megállapodtunk egy egészségügyi nővérrel, hogy állandó ügyeletet vállal. Külön nővérszobát rendeztünk be ággyal és szükséges hellyel az egészségügyi eszközök, műszerek tárolására. Szükség esetén odakint az udvaron is fel tudunk állítani fűtött sátrakat, ha még többen szorulnának segítségre” – tájékoztatott Milan Daniel. Nevelt gyerekei és a központban zajló programokat látogatók egyaránt szívesen vállalták az önkéntesi feladatokat. Naponta újabb adományok érkeznek a városban és a régiókban élőktől. A vágvecsei gyűjtőközpontban még a hét elején megtudtuk, hogy ha valaki csecsemőholmit szeretne adományozni, megemlítik neki a Minibodka szervezet gyűjtését is.





Csónakházból vendéglőbe

Milan Daniel eredetileg hat testvér hivatásos nevelőszülőjeként működött, korábban az egykori csónakházban éltek, ahonnan ki kellett költözniük tulajdonosváltás miatt. A Vág partján lévő egykori vendéglő épületét egy támogató ajánlotta fel nekik. Daniel korábban Rózsahegyen (Ružomberok) dolgozott, az ottani diagnosztikai központban, ott értesült a nyolc Horváth testvér történetéről. A gyerekeknek nem volt mit enniük, a család egyetlen ágyát az alkoholista apa foglalta el, a kicsik a földön aludtak. Két gyereket külföldre adtak örökbe, a többi hatról azóta Milan Daniel gondoskodik. Sokáig küzdött azért, nehogy a testvéreket különféle intézetekbe helyezzék el. A 2007-ben alapított polgári társulásuk élelmiszert, étkezési jegyeket, cipőt, ruhát, gyógyszereket gyűjt rendszeresen a mélyszegénységben élő családoknak. Vágsellyén ingyenes táborokat, sportversenyeket, kerékpártúrákat szerveznek a hátrányos helyzetű gyerekeknek.