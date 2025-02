A Soros által alapított Nyitott Társadalomért Alapítványnál tart ellenőrzést a kormányhivatal

Az OSF szerint egyébként az ellenőrzés rendben van, de a bejelentést ők is furcsának tartják. „Az ellenőrzést a kormány auditáló szerve végzi, ez jött volna mindenképpen, mivel ez egy nagy projekt volt” – mondta lapunknak Blaščák. – Az azonban kicsit furcsa, hogy az ellenőrzés megkezdéséről sajtóhírt adnak ki.”

Az ellenőrzés maga nem is közvetlenül az alapítványra és az általa vezetett konzorciumra irányul.

Az ellenőrzés a program irányító szervére, vagyis a szociális ügyi minisztériumra irányul, amely a mi szerződéses partnerünk a projektben. Azt ellenőrzik, hogy az irányító szerv hogyan implementálta a programot

– magyarázta az OSF ügyvivője. Az ellenőrök természetesen kiszálltak az alapítványhoz is, a hol helyszíni ellenőrzést tartanak.

A projektet természetesen az irányító szerv, vagyis a szociális ügyi minisztérium is folyamatosan ellenőrizte. „A megvalósítás során is több tucat ellenőrzésünk volt, most egy másik szerv ellenőrzi ugyanazt” – mondta az OSF ügyvezetője. Az OSF több projektje is uniós támogatásból valósul meg, de ezeket nem a szlovák kormány közvetítésével, hanem közvetlenük az Európai Bizottság programjaiból kapják. „Ezeknek a programoknak is saját ellenőrző szerve van, ez a megvalósítás feltétele” – tájékoztatott az ügyvivő. Az alapítvány ebből a szempontból az egyik legszigorúbban ellenőrzött nonprofit szervezeti forma. „Számunkra törvény írja elő a pénzügyi ellenőrzést, ezen felül azok a projektek, amelyek uniós vagy állami támogatásban részesülnek, további külső ellenőrzésen esnek át” – magyarázta Blaščák. Azt azonban nagyon szerencsétlen lépésnek tartja a kormány részéről, hogy rendszeresen támadják a társadalmilag aktív, sokszor a humanitárius segítséget nyújtó civil szervezeteket.

Az államhatalom részéről, sőt az államhatalom csúcsképviselőjétől szégyenletes, hogy gyakran kis szervezeteket támad. Ez aránytalan, indokolatlan, egyszerűen szégyenletes

– mondta az OSF ügyvivője.