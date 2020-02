Harci kutya nem való városi bérlakásba

Vágsellyén 489 lakásban tartott és 909 kertes házban nevelt kutya szerepel a városi hivatal nyilvántartásában. Miután átadták a járási székhelyen a 116 új önkormányzati bérlakást, kilenc állattartó nyújtott be ebtartási kérelmet a városházára.

Elutasított kérelem

Az alig féléves Roxy gazdái, miután rengetegen tiltakoztak a közösségi oldalon az ellen, hogy nem tarthatják meg a harcinak nevezett kutyát a bérlakásban, személyesen látogatták meg a városi hivatal dolgozóit. A kutya tulajdonosai elismerték, hogy helytelenül töltötték ki az önkormányzatnak címzett kérvényt. Nem írták oda, hogy tulajdonképpen keverékkutyáról van szó, amely alig múlt el féléves. A kétgyerekes családdal a közelmúltban kapcsolatba léptek olyan állattartók, akik kutyakiképzéseket tartanak, és az állat tulajdonosai már megkezdték a tanfolyam látogatását a kutyával. Végül a város vezetése újabb állásfoglalást hozott nyilvánosságra, és újraértékeli a gazdik kérelmét az új ismeretek birtokában.

Átértékelt döntés

„Rengetegen nehezményezték, hogy elutasítottuk a kutyatartók kérelmét, ezért kénytelenek vagyunk reagálni a történtekre. A város a Vágkirályfai úton levő bérlakások tulajdonosa, és a szóban forgó bejáratban huszonöt család él. A lakások bérlőit tájékoztatjuk a bérleti feltételekről, melyek szerint a lakók csak a város engedélyével tarthatnak állatot. Olyan kutyafajtáról van szó, amelynek erős kézre, illetve szakszerű kiképzésre van szüksége, mert a lakóházban többnyire kisgyerekes családok élnek, és a szomszédok is kapcsolatba kerülnek az állattal. Eddigi tapasztalataink alapján akadnak konfliktusok a kutyatartók és az állatoktól félő lakók között, egyeseket zavar a kutyaugatás vagy az, ha az állattartó nem takarít a kutyája után” – olvasható a város közleményében.

„Nemegyszer gyógyterápiás célokra is kiképezik, ehhez elengedhetetlen, hogy már nagyon fiatal korban szakszerű kiképzést kapjon.” – Mirka Bokrošová

Erős kezű gazda kell

A hivatal dolgozói, akik elutasították a bérlők kérelmét, áttanulmányoztak más városi rendeleteket is ezzel kapcsolatban, és a www.staford.sk oldalra is hivatkoztak. A fórumban részt vevő Ján Korček elmondta, másfél éves jól nevelt és fegyelmezett harci kutyát tartanak a lakásban, de eddig még egyetlen szomszéd sem panaszkodott rájuk. Megkérdeztük Mirka Bokrošová állatvédőt is, aki elmondta, ez a kutyafajta valóban nem minden gazdinak való, de nem szereti, ha fajta szerint ítélkeznek az emberek a kutyákról.

„Nem igazán szeretem, ha fajta alapján skatulyázzák be a kutyákat. Ebben az esetben egy nagyon odaadó, gazdájáért élő, tanulékony kutyafajtáról van szó. Nemegyszer gyógyterápiás célokra is kiképezik, ám ehhez elengedhetetlen, hogy már nagyon fiatal korban szakszerű kiképzést kapjon. Ha nem jó kezekbe kerül egy ilyen állat, akkor fegyverré válhat. Helytelen, ha valaki divatból tart ilyen kutyát, és később azért szabadul meg tőle, mert már nincs ideje foglalkozni vele, és a kutya emiatt teljesen kezelhetetlenné válik. Sajnálatos módon ezek az állatok később az utcára vagy a menhelyre kerülnek” – mondta Mirka Bokrošová.