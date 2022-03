Hamarosan újraindul a Szent Rozália park kerítésének építése

A kudarcba fulladt kivitelezés után ismét nekifutnak Gútán a most már több mint 168 ezer euróba kerülő fejlesztésnek. A munkálatok két héten belül kezdődnek a város zöld szívének számító parknál. A beruházást azonban befolyásolhatja az ukrajnai háború is.

Az önkormányzat aláírta a szerződést a GUTTE építőipari vállalattal – tájékoztatta lapunkat Lengyel István, a cég tulajdonosa, s egyben független önkormányzati képviselő. Két héten belül kell elkezdeniük a munkát, amelynek befejezésére 150 napjuk lesz. A megbízást korábban elnyert céggel a város szerződést bontott, mivel végül alkalmatlannak bizonyultak a kivitelezésre, mi több, az általuk végzett munkálatok maradványait most le kell bontani. A beruházás ára nőtt a korábbi összeghez képest – azt eredetileg 145 ezer euróért hirdették meg, s 109 ezres ajánlattal nyerték el –, mivel a bontás is költséggel jár, valamint a járdát is fel fogják újítani, a megnövekedett építőanyagárakról nem is beszélve.

A gútai képviselő-testület legutóbbi ülésén kisebb vita mellett kiértékelték a kerítés építésére vonatkozó pályázatot. Forgács Attila és Kárpáty Ernő (mindketten PS) bírálták a korábbi kivitelezést, egyebek mellett rendszerszintű változásokat, a pályázók szigorúbb szűrését szorgalmazták. Forgács az javasolta – amit a testület is elfogadott –, hogy a főellenőr vizsgálja át a korábbi megbízás folyamatát, mivel szerinte anyagi kár érte ezzel a várost.

Horváth Árpád (Szövetség) polgármester többek között elmondta, a cég 7500 eurót követelt a várostól, de mivel az önkormányzatnak pénzbeli terhet jelent az általuk végzett munka felszámolása, ezért semmit sem fizettek nekik. Kiemelte, nagyon sok felelőtlen vállalkozó van az országban, mindenképpen ki kell őket szűrniük, ám ez nem könnyű feladat. Finta Zoltán, a városi hivatal vezetője elmondta, maximálisan betartották a közbeszerzési eljárásra vonatkozó törvényt, amellyel az a gond, hogy nem teszi lehetővé egy-egy szigorúbb kritérium – például a helyszíni szemle – kötelezővé tételét.

Lengyel István is felszólalt a kivitelező cég vezetőjeként. Szerinte is rendben volt az előző közbeszerzés, ám most például jobban tudható, mire gondolt a tervező és mit szeretne a város. Úgy látja viszont, a legnagyobb gondot most már nem is az építéshez szükség vas és acél megnövekedett ára, hanem az anyagbeszerzés fogja jelenteni. „Októberben 75 cent volt egy kiló vas. Ma három euró” – hangsúlyozta. Horváth Árpád hozzátette, az acéllal és vassal foglalkozó gútai cégek beszerzéseit is korlátozzák a piaci szereplők, egyúttal néhány napja az orosz–ukrán háborúban szétlőtték az egyik legnagyobb ukrán üzemet, így nem lehet tudni, mit hoz a jövő. „Amíg tudunk, építkezünk” – zárta.