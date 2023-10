Hagyományok és szórakozás az Alma- és Kacsafesztiválon (VIDEÓ)

A kultúrházban a Csángó Polgári Társulás szervezésében hidegfegyver-kiállítást láthattak a látogatók. Darázs Lászlótól, a szervezet elnökétől megtudtuk, az 1848-as évektől a napjainkig használatos eszközökből, szuronyokból, kardokból, rohamkésekből, utászkardokból álló tárlat két magánszemély gyűjteménye.

„Van köztük például a monarchiából származó vasutaskard, amelyet az osztrák hivatalnokok hordtak, hogy funkciójukat demonstrálják. Egy másik érdekesség a vadászpilóták által használt második világháborús repülős tőr, vagy egy olyan szablya, amelyet az 1848-as szabadságharcban használtak”

– mondta el Darázs László.

A vágsellyei születésű, jelenleg Királyrévben élő Szőcs Andrea festményeit mutatta be a fesztiválon.

„Amiket most elhoztam, azok a műveim klasszikusabb darabjai, amelyeket közelebb érzek a szívemhez, de készítek modern akrilfestményeket is. Akrillal festeni mindig spontánabb dolog, mert lehet javítani, átfesteni, az akvarellnél viszont ami ott van, az már ott marad a vásznon, aprólékosan ki kell dolgozni. A táj, a fák és a vízpart nagyon megnyugtatóan hat rám, szeretem ezeket a témákat, gyakran megjelennek a képeimen”

– fejtette ki a festőművész.

Szikura Ferenc, az Alma- és Kacsafesztivált a községgel közösen szervező AgroStaar kft. igazgatója a megnyitón fontosnak tartotta kiemelni, ismét megpecsételődött a gazdák sorsa, mert hosszú ideje olyan mezőgazdasági miniszterek jönnek, akiket tanítani kell, most viszont a parlamentbe bejutott képviselők között nem látni egyetlen olyan szakembert sem, aki igazán értene a mezőgazdasághoz.

„A támogatási időszak végén vagyunk, decemberre várjuk az uniós támogatások kifizetését. Ha az új szaktárcavezető esetleg módosít az eddigi rendszeren, a gazdák karácsony előtt nem kapják meg azt a kevés támogatást sem, amelyet eddig megkaptak”

– hangsúlyozta. Részletesen kifejtette az ellenérzéseit az európai uniós támogatások feltételeivel szemben, mert úgy véli, nem szabad azt hazudni, hogy minden rendben van, miközben egyre észszerűtlenebb elvárásokat támasztanak a gazdák elé. Példaként említette, hogy a gyümölcsösben a fák alatt és között nem szabad lekaszálni az aljnövényzetet és nem szabad permetet használni, illetve hogy a növénytermesztésben kötelező az ugaroltatás a földterület 5 százalékán, valamint az ukrán gabonaexport is negatívan hat a belföldi termelésre. Szikura Ferenc a helyben termelt alma és tenyésztett baromfi értékére is felhívta a figyelmet. Cége hosszú évek óta együttműködik a rozsnyói Agrotrade vállalattal, amely már az előző években is több mezőgazdasági gépet állított ki a fesztiválon, idén viszont nem csak megnézni lehetett a gépeket, hanem többet közülük ki lehetett próbálni kint a határban, amellyel ugyancsak a rendezvény színvonalát igyekeztek emelni.