Ha nem fognak össze az oltás mellett, katasztrófa jöhet

Dunaszerdahely | Vasárnap 74 esetben mutatták ki a koronavírus-fertőzést a Dunaszerdahelyi járásban vett minták közül. A magas átoltottsági arány a kórházi kezelésre szorulók számán is meglátszik, jelenleg más járásokból érkező betegeken is tudnak segíteni a kórházban.

Négy beteg szorul lélegeztetőgépre az intenzív osztályon, közülük egyik sem kapta meg a Covid-19 elleni védőoltást. A Covid-osztályon kezelt huszonöt beteg 80 százaléka oltatlan. Más járásokból jelenleg nyolc koronavírusos pácienst ápolnak Dunaszerdahelyen. „Jóval fiatalabbak vannak most kórházban, mint a februári második hullámban. A huszonöt beteg több mint fele ötven év körüli, illetve alatti.

A súlyos állapotban lévő betegek mindegyike oltatlan”

– nyilatkozta lapunknak Laczkó Balázs az aneszteziológiai és multidiszciplináris intenzív betegellátó osztály főorvosa. Jelenleg 30-40 százalék azoknak a koronavírusos betegeknek az aránya, akiknél sikeres a kórházi kezelés, a főorvos szerint ez a járásbeli magas átoltottságnak köszönhető. Ha viszont több beteg szorulna kórházi kezelésre, akkor már kevesebb nővér jutna egy-egy páciensre.



„Ez a tény az országos összehasonlításban is megmutatkozik. A drasztikus második hullámban 20 százalék körül mozgott ez az arány, de ahogy csökkent az ellátásra nehezedő nyomás, úgy növekedett” – folytatta a szakember. A harmadik hullám keretében eddig mintegy tizenkét covidos beteget ápoltak az intenzíven, közülük mindössze egy volt beoltva, ő az alapdiagnózisa miatt nem élte túl a fertőzést. A főorvos megjegyezte, hogy egyelőre bírják a terhelést, de ez csak annak köszönhető, hogy a magas átoltottság miatt kevesebb 50 év feletti lakos szorul kezelésre. Ennek ellenére korlátozni kellett a kórházi ellátást, hogy gondoskodhassanak a koronavírusos páciensekről. „Az országban szerintem itt van a legjobb helyzet, mégis keressük az egészséges kompromisszumot, hogy megfelelően elláthassuk a covidos és nem covidos betegeket” – folytatta Laczkó Balázs. Az egészségügyi minisztérium rendelete alapján a tervezett műtéteket már el kellett halasztani. A főorvos mentős orvosként is dolgozik, a hétvégi ügyelet is azt bizonyította, hogy elharapózott a járvány, és attól tart, hogy tovább fog romlani a helyzet.

Ebből az oltás jelenti az egyetlen kiutat, ezért közel kétszáz dél-szlovákiai orvos közös kiáltványt fogalmazott meg a napokban, amelyben azt kérik a lakosoktól, hogy oltassák be magukat. Sokakat megmozgatott a Dr. Kiss Anna angiológus által kezdeményezett felhívás. „Egyetértünk abban, hogy nem szabad csendben maradnunk, maikor az oltásellenes közeg hangosabb, és hiszünk benne, hogy ők nem a közvéleményt képviselik.

Ebben a kritikus társadalmi helyzetben szeretnék felhívni a dél-szlovákiai politikai érdekképviselet, illetve a véleményformáló közeg tagjait, hogy csatlakozzanak a felhívásunkhoz, és nyilvánosan álljanak ki az oltás mellett, ugyanis csak együtt sikerülhet visszaszorítani a járványt.

Orvosként ugyanis úgy látom, hogy ha szakember érvvel a vakcina mellett, az nem minden esetben elég. Ezért kérem, hogy aki egyetért abban, hogy ez az egyedüli megoldás, csatlakozzon hozzánk. Hiszen csak az oltás jelenti a kiutat” – hangsúlyozta Laczkó Balázs, aki az elsők között csatlakozott a felhíváshoz. A főorvos azt is hozzátette, több kollégája számolt be szóbeli atrocitásokról, vulgáris támadásokról az utóbbi időben, a jelenség ellen közös fellépésre van szükség.