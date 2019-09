Kigyulladt egy párkányi panellakás

14:15

Kianek Zsolt párkányi tűzoltóparancsnok az Új Szónak elmondta, hogy a tűzről a bejelentés délelőtt 11 és 12 óra között érkezett, a tűzoltóság és a rendőrség is a helyszínre sietett. A negyedik emeleten lakókat evakuálni kellett, mert nagy volt ott a füst, plusz egy ötödik emelet lakásba, ami az égő lakás felett van, úgy mentek be, hogy betörték az ablakot. Azt gyanították ugyanis, hogy ott is tartózkodik valaki. A hölgyet, aki a konyhában keletkező tüzet bejelentette, a mentősök ellátták és továbbra is megfigyelik, mert feltételezhető, hogy égéstermékeket lélegzett be. Összesen kb. 20 embert kellett evakuálni. A tűzoltó megerősítette, hogy egy tűzhely lobbant lángra.

A tüzet már eloltották.

Korábban:

A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a tüzet sikerült eloltani.

Szerkesztőségünk a lakásban lakó család közeli hozzátartozójától arról értesült, hogy a konyhában a villanytűzhely lángolt.

A tűz miatt szinte a fél konyha bútorostul kiégett, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

A lakásban tartózkodó hölgyet a mentősök ellátták, az ijedtségen kívül ni ncs komo lyabb baja.

„Ő vette észre a tüzet és ő értesített bennünket is”

– mondta el lapunknak az egyik családtag.