Gyermekfoglalkozások a könyvesboltban

Gazdag programok

A néhány héttel ezelőtti költözés után azonnal szerettek volna a családoknak kedveskedni egy kézműves programmal, ahová gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket is szeretettel várták. A húsvéti mézeskalács díszítő foglalkozás telt házas volt, már a kezdésre olyan sokan jöttek, hogy plusz asztalokat és székeket kellett hozniuk, sőt, volt egy pont, amikor már vissza kellett utasítaniuk az érdeklődőket. A nagy érdeklődésre való tekintettel a vezetőség azon gondolkodik, hogy kor szerint osztaná fel gyerekeket és külön idősávokban fogadná őket.

„Hoztak például 1-2 éves gyerekeket is, itt az anyuka, vagy a nagymama festett, miközben a nagyobbacskák a gyereksarokban játszottak, a még nagyobbak pedig leültek olvasni. A második programunk a kokárdakészítés volt, ami ugyancsak nagy sikert aratott”

– mesélte lapunknak Vittman Renáta. Az a tapasztalata, hogy a kokárdát általában a megemlékezések előtti utolsó pillanatban szerzik be a szülők. Ezt kiküszöbölve hirdette meg a foglalkozást, az idősebb gyerekekre is gondolva, akik saját maguknak készíthették el szalagból, vagy gyöngyből az ünnepi kitűzőt. Emellett színezőkkel, kérdőívekkel, különféle feladatlapokkal is készült és bízik abban, hogy a résztvevő gyerek plusz pontot kapnak azért, hogy a szünidőben is foglalkoztak a tananyaggal.

„Több gyerek odajött hozzám, hogy ezeket elviszik a tanító néninek megmutatni, hátha kapnak érte piros pontot”

– mondta büszkén a tulajdonos.

Nem csak gyerekeknek

A könyvesbolt kínálata és a tervben lévő programok is az érdeklődők véleménye, ízlése szerint alakulnak. A gyerekkönyvek és -programok mellett nem szeretné a szülőket, a felnőtteket sem elhanyagolni, külön polcokon sorakozik a felnőtt irodalom és nekik is szervez külön eseményeket. Elsősorban neveléssel kapcsolatos témákat majd górcső alá. Szakértőket hív meg a témában, akiktől az előadásuk után kérdezni is lehet majd.

„Szeretnék például az autizmussal foglalkozni, mert tudom, hogy ez probléma és vannak esetek, ahol a tünetek nehezen felismerhetőek, de lesznek generációs problémákat is érintő, vagy logopédiai, illetve pedagógiai fejlesztés témájú előadásaink. Két könyvbemutató, író-olvasó találkozó is már tervben van”

– tette hozzá. Legközelebb, március második felében egy húsvéti tojás dekupázsoló foglalkozást szerveznek, ahová egy jelmezes húsvéti nyuszit is vendégül várnak.