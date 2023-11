Gyakoribb járatindulást és kényelmes utazást ígér a Komárom–Pozsony vasútvonalat átvevő cég

A cseh cég az állami tulajdonban lévő Szlovák Vasúttársaságtól (ZSSK) veszi át a Pozsony–Komárom vonalat, amely néhány évvel ezelőtt a RegioJetet váltotta le.

A Leo Express december 10-én kezdi meg tevékenységét, a változásnak köszönhetően előreláthatólag sűrűbben közlekednek majd a vonatok.

Gyorsításukra egyelőre nincs lehetőség, bár a cég szerelvényei képesek lennének nagyobb sebesség élérésére is. Ennek legfőbb oka, hogy a Pozsonyba vezető déli vonalon csak egy vágány van, és azon is be kell tartani a korlátozásokat, ami miatt az átlagsebesség nem haladhatja meg az 50-60 km/órát.

Ha a maximális sebességet legalább 120 km/órára emelnék, a Komáromból Pozsonyba tartó út két óráról egy órára rövidülhetne – mondta Köhler.

A jegyek árai változatlanok maradnak, a tervek szerint hamarosan bevezethetik a 365 eurós éves bérletet is. A Leo Express igazgatója hozzátette, munkahéten minden nap közel száz járatot indítanak majd, amelyek érinteni fogják a vasútvonalon található állomásokat. A szerelvényeken lesz ingyen wifi, klíma és a kényelem miatt sem kell aggódni – emelte ki.

(denník n)