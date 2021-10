GALÉRIA: Leleplezték a vasútállomáson Széchenyi István mellszobrát

A mellszobor elkészítését az érsekújvári Háromhidak Polgári Társulás tagjai indítványozták és támogatták, a kiadásokhoz hozzájárult Nyitra megye önkormányzata. Az átadási ünnepségen többen méltatták gróf Széchenyi István szerepét, aki jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Pozsony és Pest közti vasútvonal éppen Érsekújváron keresztül haladhat át. A térség gazdasági fellendülését eredményezte ez a döntése. František Daniel helytörténész, a Háromhidak Polgári Társulás vezetője már évekkel ezelőtt említést tett arról, hogy Széchenyi István emlékének adózni kellene a vasútállomáson. Gabriel Strassner szobrász alkotását mostantól az utasok is megtekinthetik a vasútállomás emeleti csarnokában lévő üveglap alatt. Magyarul és szlovákul is emlékeztek arra az időre, amikor 1850. december 16-án ünnepélyes keretek között megindult a rendszeres vasúti forgalom a Bécs-Pozsony-Pest vonalon, és az első út tizenkét óráig tartott. A keddi érsekújvári átadási ünnepségen Jaroslav Kmeť, a közlekedési minisztérium államtitkára hangsúlyozta, Érsekújvár történelme szorosan összefügg a vasúttal, annak történelmével, és ebben a progresszív fejlődésben jelentős része volt Széchenyi grófnak. „A vasutak ökológiai járművek és biztonságosak, el kell érnünk, hogy a tömegközlekedés szerves, fontos részévé váljanak. Az Európai Bizottság ezért a 2021-es évet a vasút évévé nyilvánította. Elsőrendű feladat a vasúti forgalom fejlesztése, korszerűsítése. A vasúti épületek, ingatlanok felújítására fordítható mintegy kétszáz millió eurós támogatásból az érsekújvári vasútállomást is sikerül megszépíteni” – mondta Jaroslav Kmeť. Az ünnepségen részt vett Patrick Linhart parlamenti képviselő, Pavol Komarňanský, a vasúttársaság vezérigazgatójának emberi erőforrásokért felelős helyettese, valamint a nyitrai, érsekújvári, vágsellyei járási hivatalok vezetői, a munkahivatal és a szociális biztosító érsekújvári vezetése. Peter Podbehlý független érsekújvári képviselő egyúttal a Háromhidak társulás tagjaként is szólt Széchenyi érdemeiről.

Jelen voltak a tardoskeddi vasutasok zászló egyesületének tagjai, Kurucz László nem kis büszkeséggel mutatta a vasutasok védőszentjét, Szent Mihály arkangyalt ábrázoló zászlójukat.