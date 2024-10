GALÉRIA: Így nézett ki a Tsuchinshan-ATLAS üstökös Kassa közeléből tegnap este

A java még hátra van

Ahogy arról a magyarországi Svábhegyi Csillagvizsgáló portálján beszámoltak, a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstököst elsőként a Kínai Tudományos Akadémia Bíbor-hegyi Obszervatóriumában észlelték, 2023. január 9-én. Néhány héttel később, február 22-én az ATLAS projekt dél-afrikai csillagvizsgálójából is felfedezték. Ahogyan az üstökösök névadásánál lenni szokott, független felfedezőként mind a két intézmény nevét megkapta az égitest. A további megfigyelések alapján kiszámították a pályáját, amelyből kiderült, hogy ősszel kitűnően megfigyelhető lesz a Föld északi féltekéjén, ha túléli a napközelséget. A nyár folyamán egyre fényesebb lett az égi vándor, majd szeptember végétől napfelkelte előtt lehetett megfigyelni hajnalban, azonban az észlelési körülmények hazánkból elég kedvezőtlenek voltak. Az esti égbolton való látványos megjelenése előtt még át kellett vészelnie a kométának a perihéliumot – a pályájának azon pontja, amikor a legközelebb van a Naphoz –, ekkor a legnagyobb arra az esély, hogy az égitest szétesik. Szeptember 27-én csak 58 millió kilométerre haladt el a Naptól, ami nagyjából megegyezik a Merkúr–Nap-távolsággal. Szerencsénkre nem semmisült meg az üstökös, sőt az október 5-i kiváló déli féltekei megfigyelések szerint egészen jó formában van. Bár halvány, de jókora csóva indul ki a kométából, szabad szemmel nézve 25 fokos távolságig. Az üstökös október 9–10-én látszólag egészen közel került a Naphoz, majd átfordul a nyugati égre, így október 11-én este már észlelhettük is! Az október 9–10-i látszólagos napközelség során az üstökös csóvája előre irányuló fényszórással szórta a napfényt, hiszen a Nap és a Föld között járt. A Nap közelségében várhatóan igen fényesre, akár -2,5 magnitúdós fényességűre, a Jupiter fényességére is emelkedhet. Október 9-én, a legnagyobb közelség idején, délben 3,5 fokra volt a Naptól.

„Észlelés szempontjából az október 20-a, vasárnap este ígérkezik a legjobbnak több szempontból is. A már jól megszokott időpontban kezdhetjük az üstökös észlelését, és újból a Marfik csillagot kell megkeresnünk. A 24 fokos magasságban lévő üstökös kevesebb mint 1 fok távolságra lesz a csillagtól fölfelé, így egy binokulárral egyszerre láthatjuk a fehér színű csillagot és fölötte a csóvás üstököst. Sőt mi több, a Hold csak 19:10-kor bukkan fel a keleti horizonton, ezért rövid ideig holdfénymentes, sötét éjszakán gyönyörködhetünk az év eddigi legfényesebb kométájában. A párost egészen 21:35-ig tudjuk megfigyelni, mivel akkor buknak a horizont alá”

– írja a portál.