Fülledt meleg lesz, de viharok is előfordulhatnak

Egy Balkán feletti anticiklonnak köszönhetően délnyugati irányból meleg, nedves levegő kezd áramlani Szlovákia térségébe. Ennek következtében a napokban füllesztő hőségre van kilátás, 33 fokos nappali csúcshőmérséklettel.

A nedves levegő kedvező feltételeket teremt a heves záporok, viharok kialakulásához is. A meteorológusok figyelmeztetése szerint ezek akár rendszereket is alkothatnak, illetve szupercellák is kialakulhatnak.

Kedden (augusztus 8.) 14 órától 20 óráig elsőfokú viharriasztás lesz érvényben Besztercebánya, Kassa és Eperjes megyébenA viharokat jégeső is kísérheti.