Folytatják az érsekújvári kórház felújítását

A műtéti beavatkozásra váró betegek előzetes időpontot egyeztethetnek a szakrendelő 035/6912836-os telefonszámán. Továbbra is csak arcvédő maszkban léphetnek be a kórházba a vizsgálatra érkező lakosok és a látogatók. A vörös zónát lebontották, a koronavírus-teszteket azonban továbbra is végzik az egészségügyi központ parkolójában lévő mobil-vizsgálóban kedden és csütörtökön 8-tól 9 óráig. A felújítási munkálatok miatt újabb változások történtek, a nőgyógyászati osztály jelenleg az épület hatodik emeletén működik a keleti blokkban, a szülőszobák a második emeleten vannak, az újszülött osztály a harmadik emeleten található. Az érsekújvári kórház európai uniós támogatásból 15 195 431,14 eurót kapott a felújításra. Ebből átépítési munkálatokra csaknem 6,6 millió eurót fordít az egészségügyi központ vezetése, és a fennmaradó összegből modern műszaki eszközöket vásárolnak. A kórház földszinti csarnokában lévő hirdetőtáblán is feltüntetik, hogy ideiglenesen melyik osztályt hová költöztették át.

Felújítják a tíz kórházi liftet, és a rekonstrukció utolsó szakaszában a villanyvezetékeket cserélik le fokozatosan minden egyes emeleten. Ezzel egyidejűleg valósulhat meg az egyes osztályokon a padlócsere, valamint a mennyezet felújítása.