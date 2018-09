Felújítják a Dobó teret Nagykaposon

Nagykapos | Minél előbb szeretnék elkezdeni a Dobó tér komplex felújítását, a fejlesztésre az önkormányzat közel 500 ezer eurót hagyott jóvá.

Nagykaposon már korábban döntés született arról, hogy átépítik a település egyik központi részét, a Dobó teret. A beruházás költségeit banki kölcsönből fedezik, melynek összegét félmillió euróban állapították meg. Petrikán Péter, Nagykapos polgármestere lapunknak elmondta, a fejlesztéshez szükséges projektdokumentáció elkészítésével egy eperjesi céget bíztak meg, amely elkészült a munkával. A tervezetben azonban kisebb, formai változtatásokat szeretnének eszközölni, az ezekről szóló egyeztetést a városi hivatal építésügyi osztálya és a cég napokon belül befejezi. A látványterveket már megkapta a település, ezek közül kettőt – két 2 x 10 méteres óriásplakátot – már kihelyeztek a beruházás helyszínén. A lakosoktól kapott első visszajelzések kedvezők, komolyabb kifogásokat senki sem hozott fel.

A Dobó tér felújításakor egyebek mellett javítanának a művelődési központ megközelíthetőségén, a posta mellett új parkolóhelyeket alakítanának ki, a régen nem működő szökőkút helyére újat helyeznének, és bővítenék a zöldövezeteket. A Dobó Istvánt és Petőfi Sándort ábrázoló szobrok a helyükön maradnak, a környékükön azonban változtatnának.

Eredetileg úgy volt, hogy a város jeles szülöttének, Herczegh Géza jogtudósnak a szobra is ide kerül, de mivel az építkezés az októberi szoboravatóig biztosan nem fejeződik be, ezt az alkotást a városi parkban helyezik el. Mivel idén a téren álló volt mezőgazdasági szakközépiskola gazdát cserélt, az önkormányzat a terveit az új tulajdonossal is ismertette. Értesüléseink szerint a kft. az épületben bérlakásokat és éttermet is kialakítana, a földszinti részben pedig irodák vagy üzletek kaphatnának helyet. Az elképzelések megvalósításához az ingatlan közvetlen környékének átalakítására is szükség van.

A polgármester hangsúlyozta, a volt szakközépiskolával kapcsolatos beruházás és a tér komplex felújítása két önálló fejlesztés, melyeket természetesen az új tulajdonossal egyeztetve végeznek el, hogy a munkálatok a legkevésbé zavarják az itt élőket, illetve hogy a rendelkezésre álló pénzt a leghatékonyabban használják fel.

Petrikán Péter tájékoztatása szerint a tér átalakításához minél előbb szeretnének hozzálátni. A projektdokumentáció elkészülte után a közbeszerzési eljárás lefolytatása következik, és ha erre az időjárás lehetőséget ad, az építési munkalatokat még idén elkezdenék.