Felújítás a Tiszti Pavilonban

Az alapfelszereltséghez projektor, vetítővászon, valamint megfelelő hangtechnika is tartozik, a megújult bárpult pedig a történelmi időket idézi. A fejlesztést a vmk saját költségvetéséből fedezte. Az igazgató tájékoztatása szerint a teremhez tartozó konyhát is megújítják, mivel teljes körű, saját működtetésű étkeztetési szolgáltatást is nyújtanának a vendégeknek. Emellett a Tiszti Pavilon nagytermébe vissza kívánják hozni a város rangosabb báljait.

(vp)