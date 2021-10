Fellélegezhetnek a sofőrök, hamarosan újra járható lesz a szürnyegi híd

A híd hirtelen bejelentett lezárása óta sok fejfájást okozott a környékbelieknek az útlezárás. Kassa megye szerint azért kellett mindkét irányban és egyik napról a másikra lezárni a hidat, mert több pontban is óriási repedéseket találtak rajta. Mivel a felújítás legkorábban jövő év elején fejeződhet be, nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok is csak a kijelölt kerülő utakon közlekedhetnek. A híd tartópilléreinek bontását már június végén el akarták kezdeni, de a különféle engedélyeztetések, a projekt kidolgozása és az adminisztratív munkák miatt csak szeptember végén láttak munkához. Anna Terezková megyei szóvivő szerint már a rekonstrukció becsült összege (eredetileg 2,6 millió eurós keretösszeggel számoltak) sem biztos. „A szükséges dokumentáció és az engedélyeztetés befejezését követően azonnal megkezdtük a bontási munkálatokat. Eddig összesen 11 »vloššák« típusú tartóbetont és legalább 300 tonnányi törmeléket távolítottak el a munkások. A kivitelező cég mindeközben megkezdte az ideiglenes áthidalást képző szerkezet építését. Az áthidalással ma, azaz október 26-án végzünk, ezt követően az ideiglenes szerkezet engedélyeztetését kell elintéznünk. Ha bármelyik fél is fellebbezne az eljárás során, a törvények által megszabott határidők értelmében legkorábban november második felében nyithatjuk meg az áthidalt részt a forgalom előtt” – közölte az Új Szóval Terezková.

Hatalmas szerkezet

Mivel a megye leghosszabb hídjáról van szó, a szakértők szerint sajnos a költségek sem lesznek alacsonyak. A 24 méter hosszú és 6 méter széles áthidalás teherbírása 40 tonna, a szerkezet a felújítás során a személyautók és tehergépjárművek, az autóbuszok és az összes mentőegység járműveinek átkelését teszi majd lehetővé. „A biztonsági előírások értelmében az áthidalt szakaszon maximálisan 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek majd a gépjárművek. A hídon egy sávban, váltakozó irányban, jelzőlámpák segítségével fogjuk irányítani a forgalmat. Az Ondava folyó feletti áthidalásnak köszönhetően már a téli hónapokban sem kell olyan kerülő utat tenni az autósoknak, mint amilyenre eddig volt szükség. Mivel a híd átfogó felújításának tervdokumentációján még most is dolgoznak a szakemberek, a pontos technológiai megoldások alkalmazása és a felújítás végösszege csak később derülhet ki” – tette hozzá Terezková.

Amíg nem készül el az áthidalás, az autósok továbbra is csak az eddig ismert kerülő úton közlekedhetnek. A Nagykapos felől Tőketerebes irányába utazók az Abarán át vezető II/554-es úton Vásárhely (Trhovište), onnan pedig az I/19-es úton Gálszécs irányába kerülhetik ki az útlezárást, Tőketerebes felől ugyanezen a vonalon, vagy pedig a Királyhelmec felé vezető I/79-es országúton juthatnak el Nagykaposra. A kerülő út igénybevétele nemcsak hogy kanyargósabb, számos kistelepülésen át vezet, hanem átlagosan egy 15-20 perccel hosszabb menetidőt is jelent.