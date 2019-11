Feljelentik, ha nem kér bocsánatot Kassa főpolgármestere

Henrich Burdiga önkormányzati képviselő bejelentette, feljelentést tesz a város független főpolgármestere, Jaroslav Polaček ellen. A helyzet azért is érdekes, mert Burdiga nagy mértékben támogatta Polačeket, és a parkolási rendszer elleni küzdelemben ő lett a város meghatalmazottja.

Kassa | Henrich Burdiga önkormányzati képviselő bejelentette, feljelentést tesz a város független főpolgármestere, Jaroslav Polaček ellen. A helyzet azért is érdekes, mert Burdiga nagy mértékben támogatta Polačeket, és a parkolási rendszer elleni küzdelemben ő lett a város meghatalmazottja.

Henrich Burdiga (független) önkormányzati képviselő a testületi ülést követően elmondta, a főpolgármester azt állítja, hogy egy állatvédelmi ügy kapcsán a város meghatalmazottjaként visszaélt hatalmával.

„Ez az állítás hamis, ugyanis sohasem történt meg. Világosan elmagyaráztam neki, hogy rendőrségi feljelentést teszek ellene, és a bocsánatkérését is követelemˮ

– jelentette ki korábban Burdiga.

A Burdigáról alkotott véleményét a polgármester először a testületi ülésen, később az internetes blogján is kinyilvánította. „Az ilyesfajta politizálás nem tartozik ebbe a terembe. Azért vagyunk itt, hogy együttműködjünk, és közösen oldjuk meg a város problémáit” – jelentette ki a polgármester. A képviselő és a polgármester kapcsolatán az sem segít, hogy Burdiga nemrég kifogásolta Polaček azon lépéseit és döntéseit, melyeket a városi parkolási rendszert irányító EEI céggel kötött memorandum aláírásakor hozott.

„Az EEI-vel történt egyeztetésekbe rengeteg időt és energiát fektettem, a memorandum aláírásakor a polgármester mégis visszalépett, ezáltal elszalasztottuk az esélyünketˮ

– jelentette ki Burdiga.

Csökkenő népszerűség

Mivel Polaček és Burdiga a független képviselők frakciójába (KAN) tartozik, Ladislav Strojný frakcióvezető szerint a tagok továbbra is támogatják a polgármester döntéseit, de ha nem változtat a viselkedésén, az sem kizárt, hogy mások is Burdiga példáját fogják követni. A jelenlegi helyzetről Jaroslav Polaček véleményét is kikértük, de csak egy hivatalos sajtóközleményt kaptunk a város szóvivőjétől.

„A polgármester nyugodt, és nem tart a klub támogatásának elvesztésétől. A fő céljuk továbbra is az, hogy a Működő Kassa nevű programot támogató képviselőkkel aktívan együttműködjenek. A város lakosait nem a mesterségesen kialakított személyeskedések érdeklik, hanem a konstruktív megoldások és az együttműködések. A város lakossága életszínvonalát javító hosszan tartó koncepció csak akkor működhet, ha a képviselők többsége továbbra is a polgármestert fogja támogatniˮ– tudatta lapunkkal Vladimír Fabian városi szóvivő. Burdiga szerint ez csak a polgármester véleménye.

„A képviselők egyet nem értését nemcsak a legutóbbi képviselő-testületi ülés szavazása bizonyítja, hanem a korábbiak is. A polgármestert már nem támogatják annyian, mint ezelőtt. A tőle való eltávolodást eddig hivatalosan csak én jelentettem be, a többiek továbbra is abban bíznak, hogy előbb-utóbb észhez térˮ– tudatta lapunkkal Henrich Burdiga.

Hiányzó bocsánatkérés

Mint kiderült, Burdiga jogi képviselői már a rendőrségi feljelentéshez szükséges részletek összegzésén dolgoznak.

„Természetesen továbbra sem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy a polgármester nyilvánosan bocsánatot kér, és beismeri, hogy az ellenem megfogalmazott állításai tévesek, de azok is, melyeket az aktivistákról írt a szeptember 24-én közzétett Felejtsétek el, hogy bizniszelni fogok nevű internetes bejegyzésébenˮ

– nyilatkozta az Új Szónak Burdiga. Leszögezte viszont, ha ezt mégsem teszi meg, akkor a hírnevét kénytelen lesz jogi úton megvédeni.