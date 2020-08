Felgyorsulhat a folyamat a vágsellyei elkerülő út megépítésénél

Nemrég mutatták be a városházán a járási székhely új közlekedési koncepcióját, ahol Tibor Schlosser, a Szlovák Műszaki Egyetem Közlekedésépítészeti Karának docense hangsúlyozta, Vágsellyének nagy szüksége van az elkerülő út mielőbbi megépítésére. Ám a statisztikák alapján az északi terelőút megépítését követően idővel ismét sűrűsödne a forgalom a városban, ezért 2045 táján már egy déli elkerülő út megépítése is szükségessé válik. Naponta mintegy 26-28 ezer gépkocsi halad át a hídon, amelynek nemrég fel kellett újítani a korlátját. Az északi elkerülő út megépítését követően harminc százalékkal csökkenne a forgalom a Vágon átívelő útszakaszon. A már említett déli elkerülő út megépítésével azonban sikerülne elérni, hogy naponta 20 ezer gépkocsinál több ne terhelje le a hidat. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere júniusban tárgyalt Jaroslav Kmeť közlekedési államtitkárral, aki hangsúlyozta, hogy a beruházásra kapott európai uniós támogatást 2023-ig fel kell használni. Valószínűleg ez is felgyorsította a folyamatot és az építkezési engedély kiadását. Az elkerülő út a tervek szerint 11,8 kilométer hosszú lesz, és óránkénti nyolcvan kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd a gépkocsik a C-típusú útszakaszon. Dajana Hanesová, a városi hivatal szóvivője az építési engedély kiadása kapcsán megjegyezte, több éve harcol a város vezetése azért, hogy a beruházás megvalósuljon és megszűnjenek a forgalmi dugók. Az egyik legfontosabb útszakaszok egyikeként jellemzik az I/75-ös Galánta – Vágsellye – Érsekújvár közti útszakaszt a projekt kidolgozói.

A terv részét képezi egy új, 705 méteres Vág híd megépítése is. A 60 millió eurós beruházás megvalósítására kilenc kivitelező cégtől érkezett ajánlat tavaly áprilisban, ez a versenypályázat végül különböző gondok, hiányosságok miatt meghiúsult.