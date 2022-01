Fejlődik az egészségügyi szolgáltatás Lakszakállason

A Komáromi járás nyugati végeinél fekvő 1200 fős település annak ellenére, hogy Nagymegyer közvetlen közelében van, szinte központi szerepkört tölt be a szűkebb térségben. Az alapiskolába járnak például a környék, így Szilas, Bogya és Gellér gyerekei is, de a mezőgazdasági szövetkezet még ennél is tágabb körben képvisel komoly gazdasági súlyt.

Egészségügyi ellátás

A községi hivatal épületében az első ciklusát töltő Mayer Ferenc (független) polgármestert az aktuális fejlesztésekről faggatjuk. Azonnal az egészségügyet hozza szóba, ami érthető, hiszen öles léptekkel halad előre az orvosi központ átalakítása. „Úgy érzem, hogy ezzel nemcsak a mi falunk, de a környező települések lakosságának is tartoztunk” – állapítja meg az önkormányzat vezetője, majd belefog a részletezésbe. Az orvosi központ önerőből történő, mintegy 50 ezer eurós átalakítása már a vége felé jár, s a tervek szerint 2022 első hónapjaiban már el is kezdheti a munkát a fogorvos. Ez lesz a harmadik rendelő a már meglevő másik kettő mellett, ami várhatóan még gazdaságosabbá teszi a csak pár éve újranyitott gyógyszertár működését is. Hosszabb távon az önkormányzat egy további szakrendelő megnyitását is mérlegeli.



Modernizáció

Idén több fejlesztést is be tudtak fejezni, illetve újabbakat kezdtek el. Véget ért például a közvilágítás teljes, csaknem 10 ezer euróba kerülő cseréje, amelyet szintén önerőből finanszírozott az önkormányzat. Legutóbb a faluhoz tartozó Madéréten helyezték üzembe az energiatakarékos világítótesteket. Ugyancsak befejeződött a ingyenes wifipontok, valamint az optikai hálózat kiépítése a „Wifi pre teba” program keretében, valamint elkezdte működését a még 2020-ban megépített gyűjtőudvar is. Az Állami Lakásfejlesztési Alaptól kapott 170 ezer eurós támogatás, illetve egy 330 ezer eurós kedvezményes hitel felhasználásával új lakótömb építésén dolgoznak.Az eddig egyébként jól átvészelt járványidőszak, valamint az azt megelőző kormányváltás következtében néhány lakszakállasi terv egyelőre parkolópályán várakozik. „2020 februárjában adtunk le egy útfelújításra vonatkozó pályázatunkat, de két éve ül rajta a mezőgazdasági minisztérium. Már megvan a kivitelezőnk is, aki nemrég jelezte, hogy már 15 ezer euróval többe fog kerülni az építkezés” – fejti ki Mayer, majd elmondja, ha ezt meg tudnák valósítani, kifogástalan lenne a község belterületének úthálózata. Gyakorlatilag készen állnak a község területén található egykori, az Amadé család által épített kastély felújítására és az alapiskola fűtésrendszerének modernizálására irányuló tervdokumentációk is, ezekhez azonban még forrást kell találniuk.

Oktatás, sport, művelődés

Az óvodában idén új osztályt alakítottak ki, s így az intézmény felvett egy további óvópedagógust is. Ennek köszönhetően életkor szerint, két csoportra tudták szétosztani a kicsiket. A helyi kilencosztályos alapiskolába 165 diák jár, zömmel négy községből.A helyi sportélet szempontjából fontos fegyvertény, hogy négy bejegyzett lakszakállási focicsapat játszik különböző korosztályos bajnokságokban, de szép eredményeket ér el az asztaliteniszklub is.„A járvány a közösségi és kulturális életünkben okozta a legnagyobb veszteséget” – állapítja meg Mayer Ferenc, majd utal arra, hogy az elmúlt két esztendőben több, akár sokéves múltra visszatekintő fesztivál is elmaradt a Covid-19-járvány miatt.

Helyi munka és kultúra

A már említett mezőgazdasági szövetkezetben 180 ember dolgozik, s a maga módján egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek sikeresen átvészelték a rendszerváltás és a privatizáció jelentette kihívásokat. „Sikeresen tudták diverzifikálni a tevékenységüket, s ezáltal is átvészelték azokat a nehéz éveket, amikor sok szövetkezet széthullott” – emlékeztet a polgármester, ugyanis a szövetkezet hentesüzletet, benzinkutat, pékséget és malmot is működtet Lakszakállason, vagyis egy teljes szolgáltatói hálózatot tart fent. Ami az ingázókat illeti, nem annyira a Komáromi járásban, mint inkább Győr és Dunaszerdahely irányában keresik a boldogulásukat.

A helyben igencsak aktív Klapka György Helytörténeti Társaság évek hosszú során tekintélyes tárgygyűjteményt állított össze, amely néprajzi és történeti forrásértékkel is bír. Az ebből rendezett kiállítás jelenleg az említett kastély pincéjében található, amelyet az érdeklődőknek is szívesen megmutatnak. Nem ezt szánják azonban a tárlat végleges helyének, ugyanis ha sikerült felújítani az épületet, akkor annak emeletén rendeznék el a gyűjteményt. A turizmus erősítése terén van még egy jövendőbeli terve az önkormányzatnak: az egykori molnárházban szeretnének kialakítani 20-30 férőhelyes szállásokat.