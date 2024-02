Fejlesztések a Párkányi Rendelőintézetben

Online leletértékelés és utógondozó osztály

A pácienseknek ingyenes wifit biztosítanának a rendelőintézet egész területén, továbbá fejlesztenék a rádiódiagnosztikai osztályt – egy új röntgennel és egy új CT-vel. Tervezik, hogy az uniós projekt keretében klinikai pszichológus is rendeljen az épületben, legalább heti egy alkalommal – ezt a pályázat is előírja, továbbá vagy diabetológus vagy endokrinológus is dolgozna a rendelőintézetben. Az igazgató hozzátette, továbbra sem mondtak le arról, hogy a komáromi kórházzal együttműködve onkológiai szakrendelőt is nyithassanak az épületben. Ugyanakkor a lévai kórházzal abban is meg szeretnének egyezni, hogy az orvosi, speciális, szolgálati online rendszeren keresztül távúton is ki lehessen értékelni, el lehessen bírálni a páciensek leleteit, minél több területen. „Ha a projekt sikeres lesz, akkor öt évig kötelezően biztosítanunk kell majd a bővített szakorvosi ellátást, de egyébként is, én a jövőt a két említett Agel kórházzal való együttműködésben látom. Náluk ugyanis biztosított a szakorvosi háttér és megyei kórházakat működtetnek. A lévai kórház igazgatójával például áprilisban írnánk alá a partnerszerződést“ – fejtette ki az igazgató. A rendelőintézet megyei forrásból egy speciális utógondozó osztályt is létesítene, mégpedig olyan pácienseknek, akik műtét után már nem maradhatnak hosszabb ideig kórházban, de az állapotuk még nem teszi lehetővé, hogy otthon legyenek ellátva. A részlegen 10 szobát terveznek, 20 ággyal és a páciensek maximum egy hónapig lehetnek az osztályon. „A lényeg tehát a talpra állításuk, a felerősítésük, a fizioterápiás és egyéb gondozás“ – közölte Czékus András. A leendő utógondozó osztály építési engedélyeztetése folyamatban van. A rendelőintézet idén folytatja a parkosítást, padokat helyeznek ki, zöldterületeket alakítanak ki, a főbejárat mellett pedig mindkét irányban járdát építenek, hogy az ügyfeleknek ne kelljen autók közt cikázva az épületbe jutniuk. A felsoroltakat anyagi lehetőségeik függvényében végzik el és jövőre is folytatják a munkát.

Nem várható a gyermekorvosi ügyelet újraindítása

Párkányhoz a legközelebb eső kórházak is 50-60 kilométeres távolságban találhatók, viszont nyáron, strandidényben a település lakossága megkétszereződik. Ezért is lenne fontos, hogy legyen a városban állandó gyermekorvosi készenléti ügyelet. Ennek újranyitása viszont egyelőre nem várható. „ Ebben sajnos nem látom a pozitív változás lehetőségét. Nyitra megyén belül például a vágsellyei gyermekügyelet is meg fog szűnni, azt is be fogják zárni. Sőt, a minisztérium azt tervezi, hogy a megmaradó ügyeletek nyitva tartási idejét is tovább csökkenti. Mégpedig úgy, hogy hétvégén az eddigi reggel héttől este tízig tartó szolgálatot lerövidíti, azaz reggel nyolctól este nyolcig lennének nyitva, munkanapokon pedig az eddigi délután négytől este tízig tartó ügyelet helyett négy órás lenne csak a szolgálat, azaz délután négytől este nyolcig tartana. Mi időközönként szorgalmazzuk, hogy létesíthessünk gyermekügyeletet, ám van egy alapvető akadálya. Mégpedig az, hogy szó szerint, fizikailag kevés a gyermekorvos. Egyszerűen nincs annyi pediáter, akikkel az állandó működést biztosítani lehetne – és ez országos gond, erre hivatkozik a minisztérium is, az ügyeletek bezárása kapcsán. Mi sem tudunk orvost találni az ügyeletre. A gyermekorvosok többsége nyugdíjaskorú, vagy már nyugdíjban van. Párkányban és vonzáskörzetében 1 fiatal gyermekorvos van, az összes többi idősebb, sőt, még utódjuk sincs, akinek a praxist átadhatnák. Napi, ún. normál rendelési időben nálunk jelenleg 2 gyermekorvos dolgozik. Egyikük már a nyugdíjkorhatárhoz közeledik, a másikuk nem. Az idősebbnek már keressük az utódját, csak nehezen találjuk” – mondta Czékus András igazgató és hozzátette, Vágsellyén sokkal több a gyermekorvos, mégis bezárják a készültségi ügyeletet. Párkányban tehát továbbra sem várható a pediátriai ügyelet újranyitása. Az igazgató hozzátette, értesülései és tapasztalatai alapján a gyermekorvosi szakirány még a doktorok közt sem népszerű és a fiatal orvosok sem találják vonzónak azt, hogy gyermekorvosok legyenek. Rendszerszintű, országos gondról van szó tehát, amit a Párkányi Rendelőintézet pusztán önerőből nem tud megoldani. „Hiába biztosítom be az ügyelet feltételeit és körülményeit, ha nem találok hozzá képesített szakembert” – közölte az igazgató.