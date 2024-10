Fejezetek Dániából: társasjáték az identitásról

Mennyire fontos?

A harmadik és egyben az lezáró részben az utolsó paklit használják és a véleményeken, tapasztalatokon van a hangsúly, amihez egy hangulatmérőt használnak. Itt olyan kérdéseket találunk, mint például ”Mennyire fontos számomra, hogy a többségi lakosság tudja, hogy létezik az országban egy kisebbség?”, vagy „Mennyire fontos nekem, hogy a kisebbségi tevékenységekben részt vegyek?”.

„Az emberek, akik a beszélgetéseket folytatják, olyasmit kapnak általa, amit nem lehet számokkal és adatokkal kifejezni. Úgy gondolom, hogy minden egyes ember, aki részt vesz bennük, megerősödik, ezzel pedig a kisebbséget is összetartóbbá teszi”

– zárta Sally Flindt-Hansen.

Nem csak a kisebbség számára

Már külföldről is, például Németországból is jelentkeztek olyanok, akik szeretnék megkapni a társast, többek között olyan egyetemi oktatók is megrendelték hallgatóiknak, akik az identitást kérdését kutatják. Noha ők maguk nem élnek kisebbségi létben. Sőt, olyan dán csoportok is rendeltek belőle, akik Németországban élnek, kisebbségben. Ők a nyereményjátékban ugyan nem vehetnek részt, de a társast akármeddig használhatják.