Európa-rekordot állított fel Szeifert Ramón, taroltak az erőemelők Lengyelországban

Az első napon Ryšavý Tamás Open korcsoportban és 90 kg alatti súlycsoportban szállt versenybe ahol be is zsebelte az első helyet valamint a rendőrök kategóriában is első lett.

„Gyönyörű teljesítménnyel fel harcolta magát az abszolút dobogóra is ahol egy első es egy második helyet is magáévá tudhat”

– olvasható Szeifert Ramón közösségi oldalán.

Szeifert Ramón, mint újonc a „nagyok között” (2. Open versenye) 140 kiló feletti súlycsoportban indult, ahol sajnos nem minden úgy alakult ahogy eltervezte, a második helyet tudta kivívni magának a dobogón.