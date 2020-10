Érzékenyítő eszközök és foglalkozások

A fogyatékkal élőkkel szembeni elfogadásra és együttérzésre irányuló nemzetközi projektben vett részt a komáromi székhelyű Comenius Pedagógiai Intézet (CPI) is.

A 20 éve fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjával foglalkozó budapesti Kézenfogva Alapítvány által vezetett „Komplex szemléletű felkészítő képzés pedagógusok számára a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében” elnevezésű projekt partnerei a komáromi CPI és a marosvásárhelyi Kulcs Egyesület voltak. „A három szervezet által kiválasztott résztvevők – óvodapedagógusok és alsó tagozatos tanítók – a nyár folyamán részt vettek egy budapesti képzésen, ahol közösen tanultak a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjáról és az óvodai/iskolai alkalmazásáról. A képzés célja az volt, hogy a résztvevők átfogóbban megismerkedjenek a fogyatékos gyermekek, felnőttek speciális szükségleteivel, maguk is érzékennyé váljanak a téma iránt, és megismerjenek olyan érzékenyítő eszközöket, amelyek által képessé válnak ilyen típusú foglalkozások megtervezésére és megvalósítására a saját környezetükben” – árulta el érdeklődésünkre Markovics Tímea, a CPI óvodapedagógiai munkatársa, majd részletezte a projekt eredményeit: „Az élmény alapú tanulást felhasználva különféle játékok, történetek dramatizálásával, mozgásos és egyéb feladatok segítségével hívták fel a gyermekek figyelmét a fogyatékkal élők problémáira, nehézségeire. Ugyanakkor lehetőséget adtak a gyermekeknek megtapasztalni a fogyatékosságot, fejlesztve ezzel az empátiát. A foglalkozásokat követő beszélgetések pedig segítettek elmélyíteni a gyermekek érzékenyítését.”

A komáromi Comenius PI-et hat gyakorló pedagógus képviselte, akik „Fogyatékossági érzékenyítő témahét” címmel tartottak a csoportjukba járó gyermekekkel foglalkozást. Az alsó tagozatos pedagógusok pedig 3 tanítási órát tartottak az érzékenyítés témaköréből. Ezek a naszvadi Kisgólya Óvoda, gútai Tündérkert Óvoda, ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és a komáromi Eötvös utcai Alapiskola falain belül valósultak meg. A pedagógusok végül a járványhelyzet miatt szeptember 30-án megvalósuló online vizsgán mutatták be egymásnak és a budapesti trénereknek az általuk megtervezett foglalkozásokat. „Nekünk, pedagógusoknak kell tudatosan megteremteni a lehetőséget arra, hogy befogadó környezettel segítsük a fogyatékosok beilleszkedését a társadalomba” – mondja Markovics Tímea. Elárulta azt is, hogy a partnerszervezetekkel közösen a projekt keretén belül a témakörhöz kapcsolódó szakmai anyagokat, például kézikönyveket is készít pedagógusok részére, illetve a jövő év második felében szeretnék tovább népszerűsíteni a gyakorló pedagógusok körében az érzékenyítés témakörét. A CPI az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének közvetítésével került ebbe a nemzetközi projektbe, amely előreláthatóan 2021 augusztusában ér véget.