Eperjesi robbanás: egy személy után még keresés folyik

A pénteken történt gázrobbanás után továbbra is egy személyt keres a tűzoltóság. A helyzetet bonyolítja, hogy az egyes szintekre lehetetlen bejutni, az ablakon keresztül ellenőrzik a szobákat.

Vasárnap egy, a hegyi mentőszolgálat speciálisan emberkeresésre kiképzett kutyájával folytatják a keresést, ember számára ugyanis rendkívül veszélyes lenne az épületbe való behatolás. A lakóház lépcsőháza a robbanást következtében teljesen beomlott.

„Több lakó, leginkább az alsóbb szintekről, arról érdeklődött, hogy hogyan mehetnének be a személyes tárgyaikért. A lakóházba senki sem léphet be. Azt tudom ismételni, amit a tűzoltók is mondtak – a dolgok, amelyek az épületben maradtak, a tűz oltását követően víz alá kerültek és jégbe fagytak. Ez azt jelenti, hogy teljesen értéktelenné váltak”