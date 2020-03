Elkezdték a várfal tisztítását

Első lépésben arról született döntés, hogy a várat a 20. századi állapotába szeretnék visszaállítani. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a tűzvész okozta károkat állítanák helyre, hanem az 1964–1989-es években elvégzett várfelújítás munkálatainak negatív következményeit is eltávolítják. A vár külső és belső tereinek felújítása mellett új arculatot kap az alsó és a középső vár udvara, a vár alatti terület, és teljes mértékben revitalizálják a parkolót, illetve egy látogatóközpontot építenek ki. Nem utolsó sorban új tárlattal várják majd a látogatókat.

Engedélyeztetés

Mivel műemlékről van szó, ezért a felújítás terveinek kidolgozását mintegy 15 archeológiai vizsgálat, statikai vizsgálat, egyéb kutatás, mérés és elemzés előzte meg. Ahhoz, hogy a mintegy 750 évvel ezelőtt épült vár felújítási munkálatai megkezdődhessenek, a szakembereknek pontosan tudniuk kell, hogy milyen építési anyagokat használhatnak, illetve milyen módszereket alkalmazhatnak a munka során. A tervdokumentáció kidolgozása mellett minden lépést egyeztetni kellett a műemlékvédelmi hivatallal, az engedélyeztetési eljárások mellett módosítani kellett Krasznahorkaváralja területrendezési tervét is, mivel a korábbi parkoló felújítása mellett egy látogatóközpontot is kiépítenek, itt a teljes infrastruktúrát fel kell újítani. Elavult a csatornahálózat, a vízvezeték, és át kell helyezni az elektromos vezetéket is. A parkoló 140 férőhelyes lesz, továbbá 11 autóbusz parkolására lesz alkalmas. Már kidolgozták a vár tűzvédelmi szabályzatát is. Branislav Panis, a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója elismerte, hogy korábbi rossz döntések is lassították a munkát, ugyanakkor alapos, precíz munkára törekednek. Abban bízik, hogy a széles körű felújítást követően a krasznahorkai várhoz 30-40 évig nem kell hozzányúlni.

Kezdődik a munka

A napokban kezdték eltávolítani a vár külső falától az építkezési törmelékeket, melyeket az utolsó felújításkor a vár két oldalán egyszerűen kidobáltak az ablakon. Ezek a várfal külső részén halmozódtak fel, s nedves lett tőle a várfal. Ezt a nagy mennyiségű hordalékot archeológus felügyeletével fogják eltávolítani, feltételezik, hogy az építési törmelék között olyan tárgyakat találnak, melyek akár 18. századbeliek és régebbiek is lehetnek.

Új tárlat készül

Máté Tímea, a Betléri Andrássy Múzeum igazgatója elmondta, hogy a tűzvészkor összesen 4229 műtárgy volt a várban – néhány a nyilvánosságtól elzárva a raktárhelyiségekben –, közülük 324 sérült meg, 27 pedig teljesen tönkrement. „Több mint 800 tárgyat restauráltak, konzerváltak vagy szakszerű tisztítást, karbantartást végeztek rajtuk. Ezek a műtárgyak csak arra várnak, hogy összeállítsuk a krasznahorkai vár új tárlatát” – mondta Máté Tímea. Hangsúlyozta azt is, hogy a látogatók idealizált emlékeket őriznek a várról.

„Tudatosítani kell, hogy a legutóbbi felújításkor a szocializmus és a kommunizmus hatására igyekeztek elnyomni minden olyan aspektust, mely az Andrássy-család, a Bebek-család és a Máriássy-család nemesi rangját hangsúlyozta vagy jellemezte. Ezek a módosítások szinte a vár minden részét érintették, a legjelentősebben a Franciska Múzeumra nyomta rá a bélyegét, melyet teljesen átépítettek. A benne található berendezés és tárgyak raktárba kerültekˮ – magyarázta Máté Tímea. Az eredeti állapot visszaállításához rengeteg fénykép és dokumentum van a múzeumban.

Kérdés, mikor nyit a vár

A tervek szerint az alsó és a középső vár felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást még idén meghirdetik. A várat fokozatosan nyitnák meg a látogatók előtt. Óvatos becslések szerint az első látogatók 2021-es év végén tekinthetnék meg a felújított alsó várat, 2023-ban a középső várat. A felső várat valószínűleg még később nyithatják meg. A krasznahorkai várnak ugyanis ez a legrosszabb állapotban levő része.

A kormány 35 millió eurót hagyott jóvá a vár széles körű felújítására, Branislav Panis véleménye szerint ezt az összeget nem fogják túllépni.