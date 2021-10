Elindult a Felvidéki Mentorprogram

Az első személyes találkozóra a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében került sor, ahol a program megvalósításában együttműködő intézmények részéről Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, illetve Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke és Jónás László, a Design Terminal szakmai vezetője üdvözölte a jelenlevőket. A találkozó előtt Forró Krisztián, a Szövetség elnöke is felszólalt. A több tucatnyi mentor és mentorált párosok közti munka konkrét szakterületi kérdések mentén folyik majd. Tematikus előadások, képzések és közösségépítő események is várják a résztvevőket, akik csoportosan és egyénileg is dolgoznak majd. A program ötalkalmas egynapos eseményből épül fel, amelyek részint online, részint jelenléti formában zajlanak egészen 2022 februárjáig.

