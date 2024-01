Elfogadták Párkány idei költségvetését

Elfogadta Párkány idei költségvetését januári, rendkívüli ülésén a város képviselő-testülete. Eszerint a település 14 millió 186 ezer eurós büdzséből gazdálkodik idén. Az ingatlanadó átlagban 30 százalékkal nő, de a hulladékelhordási díj nem változik. Az idegenforgalmi illeték továbbra is 1 euró 50 cent fejenként és éjszakánként, viszont a kedvezményes korhatár változik, azaz most már csak 15 éves korig mentesülnek a díj megfizetése alól a városba érkező és itt megszálló üdülők. A Vadas idén 550 ezer euró helyett 600 ezret fizet majd bérleti díjként a városkasszába. A költségvetés kiegyensúlyozott, a város működési költségei ugyanakkor több területen is nőnek, duplájára emelkedik például idén a közvilágítás ára és a bérköltségek is emelkednek, többek közt azért is, mert az új hulladékudvar beindításához és működéséhez is vesznek fel munkaerőt. A Szent Imre Egyházi Óvodának ugyanakkor Párkány csak annyi pénzt utal majd át működésre, amennyit fejpénzként az államtól megkap az intézményre. A képviselő-testület nem szavazta meg ugyanis Fekete László képviselő javaslatát, miszerint a valós működési költségek és az állami fejpénz közti különbséget legalább akkora összeggel egyenlítsék ki, mint a városi óvodák esetében, illetve, hogy az egyházi óvoda város általi támogatását hagyják meg a tavalyi szinten. Az ülésen az is elhangzott, hogy az új parkolási rendszer kulcsfontosságú, a városközponti és a Vadas melletti idei bevezetésére pedig sort kell keríteni, mert ezekből is bevételeket várnak.

Nem szavazták meg a pályázati önrészt

Párkány az Állami Sportfejlesztési Alapnál 155 ezer euró értékben pályázott volna egy új, multifunkciós sportjátszótér kialakítására a Teraszok kettes lakótelepen az Űrhajós utcánál. Ez a projekt most esett, a képviselő-testület ugyanis nem fogadta el a 47 ezer eurós önrészt. A képviselők zöme elhamarkodottnak, helyileg rosszul kiválasztottnak és drágának találta a fejlesztést. Többek szerint inkább a városi sportszervezetnél, a stadion területén kéne fejleszteni, újítani, ráadásul ez a leendő játszótér nagyságában és a felület anyagburkolatában is részben alkalmatlan lenne a sportolásra. Volt, aki a játszótér kihasználtságát is kétségbe vonta és volt, aki szerint inkább az állomási részen találhattak volna megfelelő helyszínt a projektre. Azt is nehezményezték, hogy Párkányban eddig három hasonló létesítményt is építettek, a szóban forgó esetében pedig túl nagy az önrész ahhoz képest, amekkora pozitívumokkal járna a megvalósítás. Eugen Szabó a felvetésekre úgy válaszolt, a pályázati kiírás és az értékelési rendszer adott, azon nem változtathatnak, ezért döntöttek a helyszín és a kialakítás ezen formája mellett. Azazhogy minél több embernek szabad hozzáférése legyen ilyen, sportolásra alkalmas helyszínhez a város legnagyobb lakótelepén. A stadion területe pedig a pályázati feltételek alapján nem biztosít szabad hozzáférést. A stadionba ugyanakkor Szabó szerint profibb és más paraméterű fejlesztések kellenek. Mindenesetre a képviselők most nem szavazták meg a pályázati önrészt.

A képviselő-testület jóváhagyta, hogy Tóth Andrea eddigi igazgatóhelyettest nevezzék ki a városi könyvtár vezetőjévé, az eddigi igazgató, Csiffáry Zsuzsanna pedig február elsejétől új munkakörben a kultúrházban dolgozik majd. A képviselő – testület következő ülését februárban tartják meg Párkányban.