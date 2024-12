Elfogadták a jövő évi költségvetést Bősön, az induló építkezésekről is egyeztettek

Igyekeztek a 2025. évi költségvetési tervezetet úgy előkészíteni, hogy az megfeleljen az aktualitásoknak, vagyis a bevételi oldalt hozzáigazították a realitáshoz, hangzott el az ülésen, a javaslat felvezetésekor. Egy jelentős változás történt a településnek nyújtott állami osztalék adóval kapcsolatban, ami rendszerint a települések költségeinek legfontosabb fedezete. Bős jövőre már nem 70, csupán 55,1 százalékot kap az államtól.

Drasztikus lesz a jövő év

Az új nyugdíjas otthon megépülése csaknem 5 000 000 euróba kerül majd, mely tételhez idén még nem nyúltak, így az átcsúszott a következő évre. Nagyszombat megyében 123 000 000 eurós költségvetéssel számolnak, de az ezzel foglalkozó testületi ülésen sem tudták megmondani a jelenlévő képviselőknek, hogy körülbelül mennyit szánhatnak majd rezsire az önkormányzatok.

Nem lehet tudni, hogy milyen év lesz 2025. A pénzügyi bizottságban elmondták, hogy elképzelhető, hogy nagyon drasztikus lesz, olyan mint 1989-ben a rendszerváltás idején, vagy amilyen Szlovákia alakulásának idején volt

– osztotta meg az ülésen Fenes Iván, Bős város polgármestere, aki Nagyszombat megyei képviselő is egyben.

Főellenőr

Demián István, a település főellenőre hozzátette, hogy javasolja az előterjesztett költségvetési tervezet elfogadását, hiszen egy elfogadott költségvetés nem dogma, később bármelyik testületi ülésen változtathatnak rajta. Emlékei szerint volt már hasonló arányú az osztalék adó nemrégiben, mégpedig 2009-ben, amikor ugyancsak 55 százalékot nyújtott az állam és ez több települést is megviselt.

Azért csökkentettek most, mert az óvodák finanszírozását átvette az állam. Tehát már nem a község költségvetéséből finanszírozzák őket

– magyarázta a főellenőr, majd hozzátette, hogy az állam bevezette az óvodákban is a fejpénz fogalmát. A legújabb rendelkezés szerint évente 3000 euró jár minden óvodásnak a szeptember 15-én bejelentett állapotnak megfelelően. Ehhez a minisztérium hozzáteszi még az állami költségvetésből azt az összeget, amit az ötéves, beiskolázandó gyerekekre adnak. Egy iskola helyzete annyiban más, hogy ő jogi személyenként használja fel és számolja el ezt a fejpénzt. Az étkezés, ami idáig benne volt a finanszírozási keretben és a város fizette, most az sem lesz benne a 3000 euróban, ez csak a bérekre és az általános kiadásokra fordítható. A főellenőr szkeptikusan áll az új rendszer elszámolásához, ugyanis e tételek könyvelése és a nagymértékű változás megfelelő lekövetése jelentős terhet ró majd a településvezetőkre. A polgármester és a főellenőr felvezetője után a képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangúlag elfogadta az előkészített költségvetési tervezetet.

Emelkedik a szemétdíj

Miután a könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette a testület, rátértek a jelenleg is érvényben lévő rendeletekre. A polgármester kifejtette, hogy az összes általános érvényű rendelet változatlanul érvényes a továbbiakban is, egyet kivéve, mégpedig a hulladékilletékre vonatkozó rendeletet.

Igyekeztünk az utolsó napig húzni az adó megemelését. A jó hír az, hogy most nem kell nagy emelést véghez vinnünk, mert az állam elhalasztotta két évvel azokat az intézkedéseket, amiket be akartak vezetni

– árulta el Fenes Iván. A 2025-ös évtől az egy főre vonatkozó szemétgazdálkodási illetéket 10 százalékkal emelték meg, ami azt jelenti, hogy jövőre 55 eurót kell fizetniük a lakosoknak. A nyugdíjasok a korábbiakhoz hasonlóan kedvezményt kapnak, ők 44 eurós szemétdíjra számíthatnak.

Fejlesztések

A már jogerős városrendezési terv szerint új telkeket nyithat meg a későbbiekben a város. A polgármester kifejtette, hogy a már korábban beharangozott nyugdíjas otthon építésével nagy rizikót vállalt az önkormányzat, sőt, plusz költséggel is számolniuk kell a jövőben. A nyár közepére 35 új lakást szeretnének átadni, amit a jelenlegi érdeklődők száma alapján mind bérbe tudnának majd adni. A kultúrházzal szembeni új lakótömbök építését is megkezdik jövőre, valamint a Szolgáltatások házában is felújításra kell számítani. Az új tulajdonos minden bizonnyal március elején veszi át az épületet, addig is az első szinten lévő üzletek mind igényelhetnek az alsó szinten helyiségeket.

Az utóbbi napokban többen is betértek a községházára a Szolgáltatások házában helyiséget bérlők közül, hogy információt kérjenek. Hiányolják a város kommunikációját ez ügyben. Szükségük van a megerősítésre, hogy nem kell senkinek sem elköltöznie

– szólalt fel Csörgő Árpád képviselő, mire Fenes Iván elmondta, hogy január elején adnak még konkrétabb információt az itt tervezett fejlesztésekről, de az biztos, hogy senkit nem szólítanak fel a kiköltözésre, azon lesznek, hogy az eddig is ott lévő bérlőknek az alsó szinten helyet találjanak. Mindeközben a kultúrházban kicseréltek egy ablakot abban a helyiségben, melybe a könyvtárat költöztetik majd vissza a Szolgáltatások házából. A könyvtár költözését a jelenlegi tervek szerint januárban kezdik.