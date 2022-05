Életet menthet a felkészült unoka

A nagyszülők és az unokák egyedülálló kötelékére épülő, szórakoztató interaktív programot 4-9 éves gyerekek számára fejlesztették, mivel a stroke-betegek átlagos életkora hetven év. Daša Viszlayová, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet ideggyógyászati klinikájának főorvosa, az országos viszonylatban is egyedülálló post-COVID szakrendelő vezetője avatta be a gyerekeket az elsősegélynyújtás alapjaiba. A stroke olyan, mint a szívinfarktus, csak nem a szívet, hanem az agyat érinti. Okozhatja az agy-artéria elzáródása, vagy az agy bevérzése, jellemző tünetei vannak. Ezekkel mesés történetekben ismerkednek a gyerekek. A Fast Heroes (F-arc, A-végtag, S-beszéd, T-idő) mozgalom második évadának a szervezői rámutattak arra, hogy életet menthetnek a gyerekek, ha tisztában vannak a stroke tüneteivel és azonnal segítséget hívnak. A kései segítségnyújtás ebben az esetben már nem hozza meg a várt eredményt. Szlovákiában a kampányt az Egy másodperc az életért segélyszervezet koordinálja. Bármelyik iskola részt vehet az öthetes ingyenes képzésben, melynek védnöke az oktatásügyi tárca. Az oklevelek átadásakor megtudtuk, az első évfolyamba 143 iskola 5300 tanulója kapcsolódott be.

„A második legeredményesebb ország lett Szlovákia, ami annak is köszönhető, hogy a kezdeményezést számos neurológus támogatja. A népszerű akcióhősök kalandjait bemutató oktatási videó nagyon közkedvelt a gyerekek körében. A mostani csoportunkban volt egy kislány, aki már életet mentett. Emma a nagypapájának hívott segítséget, amint észrevette, hogy a papa karja erőtlen lett, nehezen artikulált, azonnal szólt az édesanyjának” – mondta Ľubica Fidesová, az Egy másodperc az életért segélyszervezet tagja. A rendezvényen a tanfolyamot végző tanulókkal együtt részt vettek a nagyszülők is. A nagyszülők nagyon fontos szerepet játszanak az unokák életében, gyakran kísérik őket iskolába, veszik ki őket a napközi otthonból, töltik közösen a szabadnapokat. Szlovákiában évente 17 ezer beteg kap agyvérzést, és ha későn kerülnek a kórházba, maradandó károsodásokkal kénytelenek élni. Dáša Viszlayová neurológus szerint rendkívül fontos, hogy a családban téma legyen az elsősegélynyújtás és foglalkozzanak a stroke veszélyeivel, tüneteivel. A képzés résztvevői alsó tagozatosok, mégis tudják, hogy mik az agyvérzés kísérő tünetei. A hirtelen lefittyedő szájszél, az erőtlenül lógó kar, a beszédzavar, és azt is, hogy ilyenkor gyorsan fel kell hívniuk a 112-es segélyhívó számot, bejelenteni a lakcímet, utalni a tünetekre. Az iskolák a következő honlapon jelentkezhetnek a szlovákiai ingyenes képzésre: https://bit.ly/hrdinovia_112.

A kampánnyal kapcsolatban magyarul a https://hu-hu.fastheroes.com/ elérhetőségen találnak tájékoztatást. „Ne hagyd, hogy a stroke legyőzze azokat, akiket szeretsz! Csatlakozz a csapathoz, és legyél te is hős!” – áll a nemzetközi felhívásban.