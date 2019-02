Elégedett az Audi gyár szakszervezete

„Ez nemcsak a béremelésről szólt. A lojalitási és jubileumi bónuszok mellett a béren kívüli juttatásokat is emelte a vezetőség, igaz, nem olyan mértékben, ahogyan követeltük, viszont a 400 ezer forintos juttatást két évre garantálják. „Szimacsek Tibor szerint nagyon sok szolidáris megnyilvánulást és buzdítást kaptak a győriek a sztrájk ideje alatt. Egyebek közt természetesen a pozsonyi Volkswagen Modern Szakszervezetétől is. „A sok szimpátianyilvánítás mellett a pozsonyi kollégák voltak az egyetlenek, akik személyesen is eljöttek a gyárba, hogy a támogatásukról biztosítsanak bennünket. A Modern Szakszervezet elnökségi tagjai több ízben is ellátogattak a gyártelepre, az elmúlt hét alatt, ami nagyon fontos erkölcsi támaszt adott nekünk” – nyilatkozta Szimacsek. A sztrájk egyhetes időszaka alatt a szakszervezeti tagok létszáma is növekedett, 9000-ről, 9300-ra.

Michal Ambrovič, a Volkswagen Slovakia szóvivője lapunknak azt nyilatkozta, tegnap óta terv szerint érkeznek az alkatrészek és a motor komponensek a győri gyárból, és valószínűleg ma reggelre teljesen helyreáll a műszakok megszokott rendje.