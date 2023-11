Ma éjféltől lezárják a Vaján melletti hidat, mert hirtelen leromlott az állapota

Az éjféltől életbe lépő, eddig határozatlan ideig tartó lezárás miatt az autósok legrövidebben Nagyszeretva (Stretava), Kisszeretva (Stretávka), Deregnyő (Drahňov), Pálóc (Pavlovce nad Uhom) és Pálóc (Čierne Pole) községeken keresztül kerülhetik meg a szakaszt. A szakemberek már benyújtották az ideiglenes útburkolati jelek felfestéséhez és a kerülőútvonal kijelöléséhez szükséges jelzőtáblákra vonatkozó kérelmet az illetékes járási hivatalhoz.

A KSK tájékoztatása szerint a megyei útkezelő vállalat igazgatósága megfelelő műszaki megoldást keres arra, hogy a jelenlegi korlátozások ellenére is lehetővé tegye a Vaján község előtti hídon való átkelést. A KSK idén augusztusban megtette a szükséges intézkedéseket a hídon való közlekedés fenntartása érdekében. Október elején felhívta a sofőrök figyelmét, hogy tartsák tiszteletben a szóban forgó hídon áthaladó járművek 8 tonnás súlykorlátozását, mivel azt gyakran akár ötszörösen is túllépték. A sebességet is 10 km/h-ra csökkentették a szakaszon. Ennek érdekében a megyei útkezelő vállalat igazgatósága már régóta szemmel tartotta a helyzetet. Mint kiderült, korábban azt tervezték, hogy a a hidat több mint 2,1 millió euróból fogják felújítani, de mivel a szerkezet állapota időközben még jobban leromlott, a tervezett építkezés kidolgozott tervdokumentációját új részekkel kell kiegészíteni. Ez a tervezett költségvetést is nehezíti, s mivel a megye ezzel korábban nem számolt, a szükséges összeg bebiztosításához új forrásokat kell találniuk. A szóban forgó M1683-as számú híd 57 méter hosszú, hatvan évvel ezelőtt építették, 1963-ban. Jelenleg a szerkezeti-műszaki állapota a lehetséges 7-ből a 7-ik fokozatban van, ami a lehető legrosszabb állapotnak felel meg, és a szakértők véleménye szerint folyamatosan egyre tovább romlik. Egy olyan Vloššák típusú híd, 11 gerendás hídról van szó, mint amilyet a megye néhány hónappal ezelőtt fejezett be ettől a hídtól mindössze néhány kilométerrel arrébb, Szürnyeg település közelében. A megyei hivatal tájékoztatása szerint az évek során a forgalom intenzitása, valamint a téli időszakban végzett vegyszeres karbantartás is jócskán hozzájárult a ma éjjel lezárandó híd romlásához. Eme hatások következtében a híd egyes szerkezeti részei súlyosan károsodtak, ami nagymértékben befolyásolja teherbírását és élettartamát.