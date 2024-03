Együttműködési szerződést kötött a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója az aláírás előtt emlékeztetett, az Eperjesi Egyetemmel már van hasonló együttműködési megállapodásuk. Ezt bővítik ki most egy további intézménnnyel. A nyitrai egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Bárczi Zsófia írta alá a szerződést. Elmondta, ő maga nagy szeretettel fogja elvinni a hallgatóit a múzeum rendezvényeire, s akár a kiállítások előkészítésébe vagy bármilyen más munkafolyamatba is be tudnak majd kapcsolódni.

Jarábik Gabriella felsorolta, hány más, a kezelésükben helyszínen is vendégül tudják látni az egyetemi hallgatókat. Így Alsósztregova mellett Pozsonyban, Szklabonyán és Kassán is fogadni tudják majd őket. Úgy gondolja, mindazt, amit a múzeum hazai értékként az idő során összegyűjtött, annak hasznát láthatja az egyetem – és ez fordítva is igaz.