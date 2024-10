Veszélybe kerülhet a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának működése

Meglepte, hogy menesztették Branislav Panist?



Azok után, hogy korábban leváltották a Szlovák Nemzeti Színház (SND) és az SNG igazgatóját is, Panis számított arra, hogy őt is visszahívják. Ez viszont a legrosszabbkor történt, mert október elsejétől a konszolidációs csomaggal kell foglalkoznunk. Kilencvenötezer euróval lesz kevesebb a költségvetésünk, legalább négy alkalmazottunk fizetését kell csökkenteni. A három kihelyezett múzeumi részlegről nem bocsáthatunk el senkit, hiszen nem zárhatjuk be Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékházat, Alsósztegován a Madách-kastélyt és Kassán a Márai Sándor Emlékkiállítást sem. Pozsonyban viszont lehet, hogy egy-két munkatársunktól búcsút kell vennünk, de ezt már az új igazgatóval kell megtárgyalnunk.



Milyen volt együttműködni az SNM eddigi igazgatójával?



Nagyon jó volt a munkakapcsolatunk. Mindenben segített, a Madách-emlékévben különösen. Például az „...írtam egy költeményt...” című Madách Imre emlékkiállításra 30 ezer eurót kaptunk, de a parkfelújításokban is segített az SNM. Kölcsönös bizalommal viszonyultunk egymáshoz. Ha megindokoltuk a terveinket, nem szólt bele az adott koncepcióba. Hagyott bennünket dolgozni: én jobb igazgatót nem tudok elképzelni.



A hivatalos közlemény szerint Martina Šimkovičová kulturális miniszter a széles körben ismert vezetői mulasztásai miatt döntött Panis menesztése mellett. Ön szerint mi állhat a döntés hátterében?



Nem tudom, milyen szempontokat vett figyelembe a tárca. Rá lehet fogni Krasznahorka várára és a Szepesi várra, de mindkettőn dolgoztak. Nem látok bele, hogy miért húzódik ennyi ideje a felújítás Krasznahorkán, az elején biztosan követtek el hibákat, de nem az igazgató, hanem a minisztérium. Nem tudom, hogy mi az, amiben Panis nem állta meg a helyét.



Ön félti az állását, pozícióját?



Én már olyan korban vagyok, hogy szeretném a múzeumot átadni. Nem az idén terveztem távozni, de azon dolgozom, hogy minden rendben legyen, ha mennem kell.



A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeúmának működése veszélybe kerülhet a kialakult helyzet miatt?



Nem tudom, csak remélem, hogy nem. Nagyon féltem az intézményünket. Többször volt már szó arról, hogy le kéne választani a Szlovák Nemzeti Múzeumról, de ilyen esetben nem tudom, mi lenne velünk. Eleve kérdéses, hogy a következő három év terveit meg tudjuk-e valósítani. Kicsi lesz a költségvetésünk, de mindig éltünk hazai és magyarországi pályázati lehetőségekkel is.



Anyagi szempontból milyen mértékben függ a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma az SNM-től, illetve a kulturális minisztériumtól? A költségvetés nagyjából hány százalékát kell pályázati forrásból fedezniük?



Idén viszonylag kevés volt a pályázatból befolyó összeg. A fenntartási költségeket, a béreket teljesen közpénzből finanszíroztuk. A rendezvények kiadásait nagyjából 80 százalékban tudtuk ebből fedezni, a hiányzó részt pályázatokból pótoltuk. De rengeteg műtárgyat kaptunk például ajándékba legalább 20-30 ezer euró értékben. Van tehát egy számottevő támogatói réteg, aki bízik az intézményünkben.



Mit gondol az új igazgatóról, Anton Bittnerről?



Nem ismerem őt. Egyelőre időm sem volt utánanézni. A legfontosabb, hogy hogyan viszonyul a konszolidációhoz. Anyagilag nagyon rossz helyzetben leszünk, mivel a minisztérium lényegesen csökkentette a költségvetésünket. Nagyon bízom benne, hogy konstruktívan fog hozzá állni a kérdéshez, és biztosítja az intézmények működését.



Hogyan vélekedik Šimkovičová eddigi ténykedéséről?

Ezek után nem tudok pozitív választ adni. Csak azt mondhatom, hogy úgy érzem, nem segíti ezzel a kultúrát, nem segíti ezzel az értékek megőrzését vagy konkrétabban a műtárgyak megóvását. Hogyan óvnánk, ha nem lesz rá pénzünk? Szerintem a múzeum tevékenysége veszélybe került.