Egyházkarcsai diákok sikerei a Fenntarthatósági Témahéten

Margit-napon tartották meg a rendezvényt, a Margitszigeten, a víz ölelésében, ami a pályázatok egyik fő motívuma volt.

„A díjkiosztás mellett Kovács András Péter előadóművész szórakoztatta a rendezvényen résztvevőket, valamint bemutattuk a nyertes pályaműveket is. A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kék Bolygó Alapítvány és a MÁV-Volán Csoport támogatásával valósult meg, amit ezúton is köszönünk”

– olvasható a Fenntarthatósági Témahét közösségi oldalán. A meghirdetett pályázatok közül egyszerre többre is beküldhették a munkáikat, a Mesélő vízcsepp összművészeti pályázatra mindösszesen 894 db mű érkezett, a Gondolj újra! címűre 219 db, a Zöld fakanál receptíróra 62 db, a Kertkóstolgatóra 45 db, a TeSzedd! nevezetűre 20 db, a Legaktívabb Iskola díjra pályázók pedig összesen 75-en voltak.

– mondja büszkén Szabó Eszter, a többszörös díjazott, aki három oklevéllel térhetett haza.

„Egy harmadik projektben is indultunk az iskola nevében, szemetet szedtünk és egy kvízműsorban is részt vettünk. Itt pedig a legaktívabb felvidéki iskola címet is hazavihettük, amivel pénzdíj is járt”