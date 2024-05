Egyedülálló szakok a vidékfejlesztés keretén belül – bemutatkozott a karvai szakközépiskola (GALÉRIA)

Aki járt már a karvai szakközépiskolában, annak nemcsak az intézmény Duna melletti fekvése, de a dinamikát sugárzó tangazdasága is biztosan felkelti a figyelmét. Sejthető tehát, hogy az iskola képes valami sajátosat kínálni az itt tanulóknak, legyenek azok középiskolás fiatalok, esetleg a felnőttképzésben résztvevők.

A májusi nyílt napon természetesen bemutatták az összes itt tanulható szakmát, amelyek szinte mind a vidékfejlesztéshez kapcsolódnak. Ilyenek voltak a hároméves szakok, mint amilyenek például a virágkötők, asztalosok, kertészek, szakácsok mesterségei. Varga Péter igazgató hosszan fejtegette – majd meg is mutatta – a sajtónak, milyen módon tartják a lépést a korral. Így például az asztalos oktatótermet nemrég modernizálták, s ahogyan a kertészetükben, úgy ebben a szakmában is gyártanak megrendelésre. A négyéves kertészet és kertépítészeti szaknál is új számítógépes eljárásokat honosítottak meg, a diákok így szoftverek segítségével tervezhetik meg a kerteket. A mezőgazdasághoz kötődő szakok esetében pedig drónokat is használnak: ezek bemutatását mindvégig nagy érdeklődés övezte. Emellett az alapiskolások megtudhatták, hogy a karvai iskolában nagy hagyománya van a speciális növényekre való szakosodásnak.

Az intézmény bizonyos szempontból egyedülálló Szlovákiában, hiszen több itteni szak máshol nem szerepel a magyar tannyelvű oktatásban és a szlovákban is csak elvétve.

„A jövőben egy picit modernebb és újabb agrárszakirányt is szeretnénk majd nyitni, amely az agrárdigitalizációval foglalkozik“ – magyarázta Varga Péter. Hozzáfűzte: a felszereléseik ehhez már javarészt megvannak, hiszen az említett drónok mellett talajszkennerekkel, ill. digitalizált metereológiai állomásként működő szoftverrel is rendelkeznek, amely az időjárási adatokból személyre szabott növényvédelmet tud szimulálni. További tervük, hogy őshonos Kárpát-medencei gyümölcsfajtákkal is foglalkozzanak a háromhektáros tangazdaságukban. „Nálam az a koncepció, hogy a gyakorlat legyen mindig erős: úgy lépjenek ki a diákok az iskolakapun, hogy ne kelljen őket már nagyon tanítani, hanem ott a szakmai helyszíneken és a munkában is meg tudják állni a helyüket“ – fejtegette az igazgató.

A nyílt napra mintegy 20 iskolából 200-nál is több diák érkezett főleg a Komáromi, Érsekújvári és Lévai járásokból. Jelen pillanatban egyébként 190-en tanulnak Karván, akik közül 60-an a felnőttképzésben vesznek részt. Utóbbiaknál gyakran nagy segítséget jelent a szakmaváltás vagy -bővítés esetén a karvai képzési spektrum.

A középiskolások igény esetén az intézményen belül található kollégiumban, amely közel 50 férőhelyes. Ezt a potenciált egyébként összekötik a vidéki turizmussal, hiszen nyáron a Karván megforduló turisták alhatnak ezekben a szobákban.