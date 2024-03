Egy remek együttműködés eredménye az első lángfutás

Minden korosztály képviseltette magát az első Csiliz Menti Lángfutáson, mely a Csiliz Menti Népfőiskola és helyi civil szervezetek segítségével valósult meg. A jelentkezők a Kis Medve, az Apáti kör, valamint a Móric kör előre kijelölt 1, 3 és 6, kilométeres útszakaszain futottak. A szervezők a jó hangulaton kívül, a kellemes zenéről, frissítőkről és ételről is gondoskodtak.

Legfiatalabbaktól a legidősebbekig

A legrövidebb, 1 kilométeres szakaszon egészen fiatalok, babakocsisok és 4-7 éves gyerekek is jelen voltak, akik akár sétálhattak is ezen a rövid szakaszon, de voltak 70 év felettiek is.

“Ez nem egy verseny volt, hanem együttlét a legtágabb korosztályokban. A Bősi Futóklub mellett a tatai futók is jelen voltak és a nagymegyeri Futóklub egy tagja is, eljött még a szapi, a medvei focicsapat és a csilizradványi iskola egyik osztálya Tóth Csaba vezetésével”

– árulta el lapunknak Buchinger Péter, a Csiliz Menti Népfőiskola társalapítója, a lángfutás egyik főszervezője.

Helyi összefogás

A medvei civil szervezetekből összesen 38 önkéntes csatlakozott a szervező csapathoz, köztük a Mefiktől, a Nyugdíjas Szervezettől, a vadász-, a sport-, és a tűzoltószervezettől, az önkormányzattól, valamint a Csemadok helyi szervezetétől. Ők irányították a futókat és segítettek az útlezárásoknál, valamint a lángcsóva formájú érmek elkészítésében, az adminisztrációban, a felvonulásnál, a bevásárlásban és a pakolásnál is. Volt is mit a helyszínre vinni és hozni is, ugyanis a helyi nyugdíjas szervezet 400 darab palacsintát sütött a résztvevőknek, Sági Ottó és családja gulyást főzött, Révész István pedig a frissítőket biztosította. A befutókaput és kupákat a Bősi Futóklub tagjai hozták.