Egy ötösért belecsapnak

A Komárom városrészének számító Örsújfalu neve negyedszázada összeforrt az ÉS?! Színházzal, 2006-ban pedig megalakult az ÉS?! Polgári Társulás is. A társulás már évek óta szerette volna megvásárolni vagy hosszú távra bérbe venni az épületet a várostól, aminek legfőbb akadálya az ingatlan rendezetlen tulajdonviszonya volt. Miután tavaly végre a város tulajdonába került, az ÉS?! PT kérvényezte a várostól a hosszú távú bérletet, amit a január 31-ei testületi ülésen jóvá is hagytak a képviselők. A társulás 25 évre kapta ingyenesen bérbe az ingatlant, azzal a kikötéssel, hogy állja a rezsiköltségeket, ami jelenleg 270 euró havonta. Az épület egyik részében a posta található, az továbbra is a helyén marad. Várady Kornélia, a társulás elnöke és Szabó Csilla, a társulás ügyvezetője sajtótájékoztatón számolt be közeli és távoli terveikről. Elmondták, az Adj egy ötöst, ÉS?! mi belecsapunk kampány célja, hogy előteremtsék a legégetőbb felújításokra szükséges összeget. Öt euró nem nagy összeg, de sok kicsi sokra megy alapon Szabó Csilla reményei szerint e kampánynak köszönhetően sikerült 15-20 ezer eurót összegyűjteniük, amelyet tetőjavításra, a padlózat cseréjére szeretnének fordítani és kidolgoztatják egy nagyobb pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációt. Az épület teljes körű felújítására mintegy 150 ezer euróra lenne szükség, amit pályázati forrásból próbálnak előteremteni.

„Tudjuk, nagy fába vágtuk a fejszénket, sokan kérdezik is tőlünk, miért vettünk a nyakunkba ekkora feladatot – mondta Várady Kornélia. – Az 1965-ös árvíz során az itteni házak 95 százaléka összedőlt, ez a 110 éves épület egyike azon keveseknek, ami megmaradt. Az itt élők kötődnek, ragaszkodnak hozzá. Volt idő, amikor mozi működött benne, számtalan bál, előadás, közösségi esemény helyszínéül szoltált, de kocsma és hentesbolt is volt benne. Az utóbbi években elsősorban társulásunk szervez itt színházi esteket, amatőr színházi fesztivált, gyerek- és családi programokat, könyvbemutatókat. Szeretnénk ezeknek a rendezvényeknek végre méltó helyszínt kialakítani, és ismét valódi közösségi térré formálni a termeket. Terveink közt szerepel egy néprajzi szoba berendezése is.” Tavaly év végén végre új vizesblokkot (vécé, mosdó) is kapott a kultúrház, Óriási szükség volt rá, addigi kinti szociális helyiség ugyanis éveken át olyan katasztrofális állapotban volt, ami méltatlan volt a fellépőkre és a látogatókra nézve egyaránt.

Az adományokat egy transzparens számlán fogadják, amelyen bárki követheti a pénzmozgást és azt is, mire fordították a befolyt összeget. A számlaszám, ahová a felajánlásokat várják: SK72 0900 0000 0051 5443 2431.