Egészségügyi dolgozókat keresnek Dunaszerdahelyen

Két napjuk maradt az önkormányzatoknak arra, hogy felkészüljenek az országos tesztelésre. Adminisztratív alkalmazottból nincs hiány, most egészségügyi dolgozókat toboroznak. Nagyszombat megye is segítséget ígért a városoknak és falvaknak a teszteléshez.

Dunaszerdahely | Két napjuk maradt az önkormányzatoknak arra, hogy felkészüljenek az országos tesztelésre. Adminisztratív alkalmazottból nincs hiány, most egészségügyi dolgozókat toboroznak. Nagyszombat megye is segítséget ígért a városoknak és falvaknak a teszteléshez.

Dunaszerdahelyen 16 tesztelési pontot jelöltek ki, az alapiskolákban, középiskolában, vmk-ban, az üzleti információs központban, a városrészek közösségi házaiban. A Karcsai úton vasárnap tesztelnek majd, egy külön tesztelési pontot hoztak létre az ott élő roma közösségnek. A termálfürdő parkolójában pedig autós mintavételi helyszínt alakítanak ki. Az önkormányzat hírportálján felhívták a figyelmet arra, hogy nem kötelező érvényű a lakosok elosztása az egyes állomások között. A lakosok napközben online is követhetik az eseményeket, a dunaszerdahelyi.sk-n, illetve a közösségi portálon, így látható lesz, hogy melyik tesztelési ponton hányan várakoznak éppen. Dunaszerdahely több más önkormányzathoz hasonlóan önkéntes adminisztratív munkaerő jelentkezését várta, ami gyorsan betelt, az egészségügyi dolgozók létszámáról azonban nincs információja az önkormányzatnak.

„A feladatok ránk eső részét teljesítettük, azt azonban nem tudjuk, hogy lesz-e elegendő egészségügyi dolgozó az egyes tesztelési állomásokon.

A Vöröskeresztet, illetve az Egészségügyi Középiskola diákjait és tanárait is bevonnánk. Azért tettük ki a felhívást, hogy tudjuk, ki tud részt venni a tesztelésen és felvehessük velük a kapcsolatot” - mondta Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere hozzátéve, hogy egyébként mindenki készen áll a tesztelésre.

Somorján a választási körzetekkel azonos tesztelési körzeteket alakítottak ki, így az iskolákban, a vmk-ban, a sportcsarnokban is elvégzik majd a mintavételt. Az önkormányzat honlapján arról is tájékoztatják a lakosokat, hogy ha tehetik, vezetéknevük kezdőbetűje alapján, ABC-sorrendben érkezzenek a megadott állomáshoz. Orosz Csaba polgármester a türelem, a tolerancia és az előzékenység fontosságára is felhívta a lakosok figyelmét, emellett emlékeztetett arra, hogy a tesztelésnek csak akkor van értelme, ha minél többen alávetik magukat.

Nagyszombat megye önkormányzata is segítséget ígért a városoknak és a falvaknak: 22 megyei fenntartású középiskolában lesz tesztelő állomás. A kollégiumokban pedig a tesztelést lebonyolító katonáknak és egészségügyi személyzetnek különítenek el részeket. A belügyminisztérium válságkezelési osztályának kérésére az egészségügyi személyzet számáról is tájékoztatnak a megyék – az információt a megye székhelyén lévő járási hivatalok az országos tesztelés során, valamint az egészségügyi intézmények működéséről való gondoskodáshoz is felhasználhatják.