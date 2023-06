Egészségkárosultak sportnapja Nagypakán (VIDEÓ)

– mondta el a rendezvény főszervezője Sárközi Tibor. Idén több csoport is érkezett hozzájuk, voltak Gútáról, Sárrétről, Somorjából, Nagymegyerről, Dunaszerdahelyről, Vörösmajorból és Tejfaluról is. A programot kísérő személyzet a Grace társulás tagjai voltak, illetve a Grace Junior társulás tagjai, akik legtöbben egészségesek és önkéntes munkájukkal támogatják a szervezetet.

„A Grace Junior csoportunk jövőre lesz 10 éves. Ők egészen kis koruktól, 7-10 évesen kezdtek nálunk. Mára elértük azt, hogy már önállóan is szerveznek programokat, például januárban egy sportversenyt tartottak. A megnyitóban megköszöntük Daniela Gažovának nagylelkű segítségét. Általa jutunk majd el Nyárasdra, a termálfürdőbe egy kétnapos sátorozásra. Ez lényegében egy érzékenyítő program is lesz ott a fürdőben, ahol bevonjuk majd az ottlevőket is, hogy lássák, kik is vagyunk, mivel foglalkozunk”